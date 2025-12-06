搭陸籍航空轉機回台卻無法登機 原因曝光 一票人長知識

出國搭飛機一定要留意各國與航空公司的規定，一名女子日前從英國回台灣，買陸籍航空的機票，原定在芬蘭轉機，由於會過境大陸，她卻因為沒有台胞證而上不了飛機。貼文引發討論，不少網友驚呼「這真是冷知識」；也有人提醒，要飛往哪裡就要有當地的簽證，規劃轉機行程一定要考慮到這些眉角。

一名女網友日前在Threads發文表示，妹妹前幾天從英國搭機回台灣，買了大陸某航空公司的機票，中途在芬蘭轉機，沒想到從芬蘭要上機時，卻因為沒有台胞證被拒絕登機。

貼文引發許多討論，有網友猜測，原PO妹妹買的機票，應該是會從芬蘭過境大陸再飛台灣，所以必須有台胞證。

根據海峽交流基金會規定，台灣人自第三國前往中國大陸機場轉機返台，或自台灣搭機赴中國大陸機場轉機前往第三國，依大陸相關規定，須持效期內之「台胞證」。

也有過來人分享經驗，「去年從東京飛倫敦，在大陸轉機可以當場辦一次性台胞證」、「有身分證也行，因為可以落地時馬上申請台胞證。我曾經從洛杉磯飛台灣，要在廈門轉機，結果沒有台胞證也沒身分證，所以不能登機。」

內行網友則表示，要飛往哪裡就要有當地的簽證，只要是到大陸轉機的，一定要有台胞證，在美國轉機就要有ESTA，各個國家都一樣。

