搭電梯偶遇老闆，只會躲在角落？執行長教你「應對1招」留下好印象

搭電梯遇到老闆是很正常的事，該如何打招呼呢？城邦文化事業股份有限公司董事長何飛鵬於《自在慢行》一書中，分享自己的親身經驗，帶領讀者領悟「自在慢行，活在當下」的智慧，藉由每次的反思與沉澱，將經歷都轉化為深刻的體悟，並且用更穩健的步伐，達成職場與人生的目標。以下為原書摘文：







如何和老闆打招呼？



老闆是我們工作中最大的助力，如何讓老闆認識我們，是每一個工作者都必須要學會的事。而在辦公室中偶遇老闆，是最容易被老闆認識的機會。

我有1000名同事，每天都會在電梯中和樓梯間見面。我的車停在地下室，所以上班時我通常是第一個進電梯的人，我一般都選擇站在角落，可以看著進電梯的每一個人，到了一樓之後，會進來許多人，每一個人看到我，都會和我點頭打招呼，然後默默的站到一旁，我也會微笑和大家回禮，這是電梯中人多時的狀況，在電梯中很少有人交談。

可是如果是非上下班時間，很少人搭電梯時，電梯中就有不同的光景。有的同事，進了電梯看到我，會出現驚慌狀，向我點頭示意後，會拘謹的站到角落，然後眼觀鼻，鼻觀心，小心翼翼的不發一語。這種人通常是基層員工，對我不太認識，平常也沒有接觸，他們是畏懼我的。









有時候我會關心的詢問：請問你是哪個單位的？接下來每個人的反應就大不相同。第一種人是緊張的，聽到我問話，就差沒有立正站好，怯怯懦懦的回答出哪一個單位，然後又低頭不語，在回話的過程中，始終不敢正視我一眼，這通常是新進的基層員工。

第二種人就比較自在，除了會回答是哪一個單位的之外，還會主動問候我：「執行長好」，接著有的還會自我介紹，我叫〇〇〇，在做什麼工作。第三種人就更主動，除了回答單位、姓名、工作職位之外，還會主動和我聊天，談天氣、談我的工作，我非常享受和同事在電梯中聊天的時間。

還有一種同事更積極，如果電梯中只有兩個人，他會主動和我聊天，首先自我介紹：姓名、單位、做什麼事，到公司多久了。我很喜歡這種互動，因為平時也沒機會認識員工，不期而遇的邂逅，是相當有趣的經驗，通常對這同事我會印象十分深刻。





自在從容是基本原則



根據我長期工作的經驗，這種會主動問候的員工，通常是主動積極的，一般工作表現也會比較好，我很高興能在偶遇中，認識未來有潛力的同事。在電梯相遇是一種狀況，但在樓梯走道相遇又是另一種狀況。

在走道中相遇，通常會有心理準備，因為長長的走道，我們遠遠就會看到對面來了人，當同事看到我時，有的人會老遠趕緊躲開，以避免和我碰面。有的人躲不開了，只好緊緊張張的向我點頭問好。當然還有一種人，我認為是最恰當的表現，是老遠就迎上笑臉，然後出聲問候我：執行長好。我也會很有禮貌的回禮。

在職場中，除了每天要和我們的直屬長官相處外，還會經常不預期的遇見上層高階主管或老闆，而他們可能完全不認識你，這時候該如何應對進退呢？

「自在從容，落落大方」就是面對高階主管及老闆的基本原則，要充滿笑容的打招呼，要自在的自我介紹，並主動問候老闆好，這些老闆可能不認識你，但是我們要隨時準備好，要給老闆們留下好印象。

後語：

在辦公室偶遇時，主動問候老闆好、執行長好、總經理好，是留下好印象的最佳方法。

如果在電梯口偶遇，可以主動做30秒的自我介紹，讓老闆認識我們，平常就要想清楚要講什麼，不要隨機應變。

（本文摘自／自在慢行：人生可以全力衝刺，但也別忘了偶爾放慢腳步／商周出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為搭電梯偶遇老闆，只會躲在角落？執行長教你「應對1招」留下好印象