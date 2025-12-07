搭電梯先按哪個鍵？前星巴克日本CEO揭密：小習慣曝時間管理力

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

時間是每個人最公平、卻也最容易被忽略的資源，而你對時間的態度，往往藏在生活最細微的小動作裡。前日產主管、前星巴克日本CEO岩田松雄分享，一個人搭電梯時先按「樓層」還是「關門鍵」，其實就是檢視自己時間管理力的第一步。

前星巴克日本CEO岩田松雄揭密，從按電梯這個小習慣也能看出個人管理時間的能力。（示意圖／Pixabay）

據日本媒體報導，岩田松雄指出，若習慣先按「關門鍵」，電梯會提早0.x秒開始關門，再按樓層鍵也不會延遲。這點看似微不足道，但若每天搭電梯上百次，一年累積下來，就是一筆驚人的時間。他認為，「時間高手，就是在這些0.x秒中累積優勢」。

岩田松雄回憶，剛加入日產時因負責生產管理，需要手握秒錶分析動作流程，從每個小改善（Kaizen）中找出提升效率的方法。他說，正是這些細小的改變，堆疊成日本製造業的高效率，同樣適用於任何工作與生活場景。

效率不是靠大決心撐起來的，而是靠無數小習慣堆出來的。岩田松雄強調，例如能同時做的事就一次做完；不能同時做的，就安排好先後順序；能立即處理的事情就不要拖延，避免待辦越積越多。連洗澡順序、走路時吸收資訊的方式、寫信時是否「直指重點」等生活細節，都是時間管理的一部分。

他多年保持「立即回信」、「標題就讓人看懂重點」、「不把負擔丟給收件者」等習慣，讓工作流程更順、不停滯。他提醒，一天都是24小時，差別只在於你把時間當成寶貴資源，還是視為理所當然。甚至像按電梯鍵這麼小的動作，都可能是區分「總是忙不完」與「既高效又從容」的關鍵。

