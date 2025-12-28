生活中心／綜合報導

週六深夜11點多的大地震，全台有感，北台灣最大震度達到4級，其中，在桃園地區，有不少民眾陸續在網路上分享，地牛翻身的一瞬間，大家所遇到的情況和災情，包括八德區的市議員許家睿，他當時剛好在電梯裡面，受困其中的感覺讓人驚恐，另外，還有二寶爸在地震當下，不是抱著兩個孩子，而是忙著找老婆。

爸爸及兩名兒子在客廳吃東西，突然地震警報聲大響，爸爸匆匆忙忙起身，手上筷子都來不及放，原以為是要保護二寶，但只見他跑來跑去、相當忙碌，最後直衝房間，客廳中的兩個兒子，就這樣看著老爸到處竄。下一秒，屋子開始上下左右晃動，嚇得孩子大哭，影片被po上網引發好奇，爸爸到底在忙什麼，事後媽媽解答，原來當時爸爸正忙著找老婆啦，笑翻的網友說，孩子是意外，老婆才是真愛，週六晚間11點多，發生芮氏規模7.0地震，全台有感，桃園最大震度達到4級，嚇壞不少人。

搭電梯遇7.0強震！ 八德區議員許家睿受困直呼：快解體

深夜地牛翻身! 2寶爸慌忙"找老婆"畫面PO網。（圖／Threads _chen11.23）

電梯上下左右晃動，牆壁框啷框啷的聲響，電梯門還不斷開開關關，螢幕顯示停留在7樓一動也不動，當時人在電梯內的桃園市議員許家睿，手機拍下驚悚瞬間。桃園市議員許家睿：「第一時間我沒有發現這是地震，直到手機跟手錶的警報開始響起我才發現這是地震，我趕快就最近的樓層離開電梯來做避難，很多桃園的網友也都分享，過去在桃園很少有震度這麼強的地震」。





搭電梯遇7.0強震! 八德區議員許家睿受困直呼:快解體（圖／Threads cjcheerup）

許家睿表示，當下感覺到電梯就快解體，甚至瞬間閃過人生跑馬燈，而龜山區也有民眾家屋頂的水塔，因此爆開，變成小噴水池，還好沒有掉落造成意外，這一次也是繼去年0403強震後，最有感的一起，地震中心也提醒，不排除一周內還會有規模5.5到6.0餘震，民眾還是得多加注意。

