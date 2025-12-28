搭電梯遇7.0強震！ 桃議員嚇壞：以為電梯要解體

宜蘭縣 / 綜合報導

強震的威力讓人正在電梯裡的民進黨桃園市議員許家睿都嚇了一大跳，因為電梯晃動到他以為要解體了宜蘭一處釣蝦場的蝦池裡面震到池水晃動，溢出了釣蝦池但是釣客們還是很鎮定的繼續穩坐著釣蝦！

搭電梯遇強震桃議員嚇壞：以為電梯要解體 ， 老神在在！釣蝦碰強震蝦池水劇晃釣客穩坐釣蝦 ，驚魂的這一刻腿都要軟了，電梯上下左右晃動，電梯門不斷開開關關，螢幕顯示停在7樓一動也不動，當時人在電梯裡的桃園市議員許家睿，用手機拍下驚險的地震當下，他上往發文說。

強震時自己就搭著電梯目睹這一切景象，搖晃到他以為電梯快要解體了，他說腦海真的跑過人生跑馬燈，幸好有驚無險平安無事出電梯，他還是驚魂未定，星期六晚上釣蝦的閒情逸致，碰上了強震被打斷，釣蝦池的水禁不住地震威力，水面晃蕩像是海波浪撞擊拍打著蝦池邊，蝦池裡的水部分都漫過到地上，儘管地震震度猛烈，但是釣蝦場的客人沒有驚慌逃竄，沒有大聲尖叫，冷靜的面對地牛翻身，仍然堅強的拿著釣竿穩穩坐在椅子上繼續釣蝦。

釣蝦場業者說：「剛剛滿搖的，水池的水也是晃來晃去，怕客人受到驚嚇，但客人都不怕，老神在在，已經很習慣，釣客還是很專注釣蝦。」

釣蝦場老闆說地震發生當下，很擔心客人會受到驚嚇，沒想到客人都很沉穩繼續釣蝦，老天保佑無災無難才鬆了口氣。

