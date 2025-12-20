搭霸王車欠450元車資還揮舞棍棒 警：社維法送辦

台南市 / 綜合報導

今(20)日上午10點多，一名柯姓男子從台南高鐵站搭計程車到高雄湖內區民族街上的福德祠，結果積欠450元車資，事後還揮舞棍棒，計程車駕駛因此報案，而根據廟方表示，這名鬧事男子已經連續好幾天到廟報到，甚至出手破壞，讓他們處在緊張氛圍裡面，雖然廟方跟計程車司機都不追究提告，但警方獲報到場後，依違反社維法將他送辦。

員警VS.柯姓男子說：「你有錢嗎，沒有，沒有喔，那你還搭計程車，你不跟人家道個歉。」男子連話都說不清，僅照著員警指示，不斷對小黃運將比出道歉手勢。

廣告 廣告

林姓運將VS.員警VS.柯姓男子說：「我是辛苦人，你搭車就要付車錢，好，你先回派出所。」計程車駕駛付出勞力載客，卻沒收到車資，離譜的是，稍早前，將人載抵福德祠後，喝了酒的男子竟拿著棍棒朝運將揮舞，就連一旁機車騎士也看傻眼。其他目擊信眾說：「就搭計程車來這邊，看計程車(停那)，員警3天抓他3次。」

福德祠廟公說：「他哪裡不正常，沿路都是他報路的。」今日上午，林姓司機載柯姓男子，從台南高鐵站到高雄湖內區民族街的福德祠，抵達目的地後，對方付不出450元車資，還做出脫序舉動，運將氣憤又無奈打電話求助，最後驚動警方到場處理。

高雄湖內分局湖街所長林政憲說：「影響公共秩序，現場未造成人員受傷，認柯姓男子行為已違反社會秩序維護法。」搭霸王車遭員警送辦，現在又被廟方指控，接連破壞廟裡公物，香爐、樓梯扶手等，都逃不過毀損命運。

福德祠廟公說：「在那邊亂晃，不然就亂拿東西，那天公爐就被他一直搖晃，搖上面力量比較大，都被搖到會晃動。」儘管這回計程車司機及廟方不追究，但屢屢做出令人搖頭行為，也成為地方頭痛人物。

原始連結







更多華視新聞報導

台南酒駕男經營香酥店「黑歷史被起底」 有傷害前科遭判刑

2026台南跨年演唱會卡司全公布 韓團STAYC首度來台跨年

搭多元車預估車資6百變6千？ Uber：將釐清行程

