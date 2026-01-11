搭頭等艙被質疑耍特權！陳漢典喊冤「公道自在人心」 航空公司回應了

針對耍特權指控，陳漢典昨日受訪時無奈表示「公道自在人心」，坦言自己不會太在意。（圖／報系資料照）

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）去年宣布結婚，日前2人赴日本拍攝婚紗照，卻有網友控訴因頭等艙坐著 夫婦，被空服員阻止使用廁所，被網友質疑2人「耍特權」，引發討論。對此，陳漢典昨（10）日無奈表示「公道自在人心」，而星宇航空也回應該名網友，表示不會因乘客身分提供額外優待。

陳漢典與Lulu日前到日本拍攝婚紗照。（圖／報系資料照）

陳漢典與Lulu近日飛往日本拍攝婚紗照，星宇航空董事長張國煒也送上頭等艙機票祝褔。不料，有網友在Threads發文抱怨，表示飛行途中想使用前方頭等艙亮燈的廁所，卻被空服員擋下，要求改用後方商務艙廁所。

事後原PO得知，當天頭等艙乘客正是陳漢典與Lulu，於是質疑航空公司是否因藝人身分而限制其他乘客使用廁所，貼文曝光後引發熱議。據悉，該名網友向星宇航空客服投訴後，客服回覆「前方廁所優先提供頭等艙旅客使用」，但同時也強調不會因乘客身分給予額外優待。

對此，陳漢典昨日出席活動受訪時回應，當時完全不知道機上發生的事，2人只是正常的搭飛機而已，並無奈表示「公道自在人心，事情過了就會過去」，坦言自己並不會放在心上。

