搭飛機「真的有必要提前3小時到嗎？」一票過來人全點頭

你通常會提前多久到機場？旅遊旺季許多民眾為求保險，通常會提早數小時抵達機場，有網友分享，最近看到很多人在討論「是否有必要提前3小時到機場」，對此原PO也好奇其他網友的看法，在網上引發熱議。

有網友在論壇Dcard以「到機場提前3小時真的必要嗎」為題發文，原PO表示，最近看到很多人在討論相關話題，許多人也分享經驗談，直言旺季或連假時機場人潮湧現，光是排隊報到就要等超久，更別說還要托運行李跟過安檢，只要有過一次經驗就會怕了，有網友也分享自身經驗，坦言有次只抓2小時提前到，結果當天人潮大爆滿，最後一路狂奔才終於趕上飛機。

對此原PO有感而發，直言寧願在機場無聊滑手機，也不要在路上趕到吐血，「而且旅途從出門那刻就開始了，放輕鬆享受也不錯」，同時也好奇其他網友的經驗談，「大家都會提早多久到機場？有沒有差點趕不上飛機的經驗？」

對此不少網友直呼「發生過機票錯誤的人路過，還是提早去比較好，不怕一萬只怕萬一，再也不想體驗在機場極限狂奔了」、「建議早一點到，安心把行李托運，領到機票，可以悠哉逛逛、休息。去年去香港，因為簽證與護照別名的瑕疵，幸好有提早到現場還來得及在機場處理、列印，重新排隊，當然也是很幸運遇到很好的地勤人員來協助」

「台灣效率很快，那種慢慢來的國家就要四小時以上比較穩，我曾經過海關，飛機已經走了」、「大J人一定提早到！各種焦慮，怕接送司機睡過頭、怕路上塞車、怕行李沒帶齊、怕人太多、怕想大便、怕有什麼問題」、「身為J人一定是提早到的，甚至員旅的時候我是最早到機場的，還可以先去吃個早餐」。

撰稿：吳怡萱



