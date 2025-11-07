搭飛機也有免費WIFI！「國泰航空」機票限時８折起，輸入優惠碼再折2000元

未來搭飛機也有免費Wi-Fi可以使用啦！國泰航空計畫年底前，所有搭乘「特選經濟客艙」的國泰會員，都可以免費使用無線網路！另外，ITF台北國際旅展即將到來，國泰航空也推出一系列優惠，像是即日起～11/14止，75個精選航點通通８折起，輸入優惠碼還能享2,000元折扣，輸入優惠編號更能用優惠價格升級商務艙，準備出國的朋友別錯過啦！

飛機上免費使用Wi-Fi

沒有網路就吃不下、睡不著的朋友有福啦～國泰航空宣布，自11/15起，將提供所有搭乘國泰航空航班的國泰金卡會員，提供免費高速機上Wi-Fi服務！不僅如此，國泰航空亦計畫於今年年底前，為所有選乘「特選經濟客艙」的國泰會員，提供免費機上無線網路！

廣告 廣告

▲國泰航空為其金卡會員提供免費機上Wi-Fi服務。（圖片來源：國泰航空）

線上旅展限時８折起

ITF台北國際旅展將於11/7～11/10盛大登場，而國泰航空也同步於官網推出線上旅展優惠，像是即日起～11/14，將會精選全球75個熱門航點限時８折起，優惠適用出發期間為即日起～明年9/30止（2026/2/11～2/18不適用），無論是想飛亞洲、歐美、紐澳、中東或非洲，都能享受超值優惠！

▲國泰航空2025線上旅展正式開跑，全球75大精選航點限時８折起。（圖片來源：國泰航空）

訂購機票現折2000元

不僅如此，線上旅展「會員專屬折扣」則回饋給忠實旅客，只要登入國泰會員於官網訂票，前往香港、歐洲、北美或紐澳指定航點，輸入優惠代碼「CXITF25」，單筆訂單滿20,000元（不含稅金及附加費）即可現折2,000元，每日限量30筆，現在就趕緊搶起來！

▲國泰航空的國泰會員登入官網訂票，指定航點最高可享2,000元折扣。（圖片來源：國泰航空）

輸入優惠代碼加價升等商務艙

想要體驗商務艙的朋友就衝這波！只要於旅展優惠期間，預訂特選經濟艙飛往歐美或紐澳指定航點，輸入代碼「CXPEYMIX」，即可享加價8,000元起升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港段的商務艙座位與貴賓室體驗！

▲凡於國泰航空官網輸入優惠編號「CXPEYMIX」，再享加價升等商務艙及貴賓室禮遇。（圖片來源：國泰航空）

旅展抽萬元機票折抵金

除了線上旅展優惠，國泰航空也將在ITF台北國際旅展展出，現場不僅販售超值機票與住宿方案，更推出多款限定商品，只要累積消費達指定金額，就能參加「抽抽樂」活動，有機會抽中最高萬元機票折抵金！此外，現場還設有AI互動拍照區，讓旅客拍下屬於自己的旅展回憶。

▲ITF台北國際旅展將於11/7～11/10盛大登場，國泰航空位於攤位編號J1016。（圖片來源：國泰航空）

必收飛機盲盒周邊享９折

同場亮相的CATHAY SHOP也將帶來一系列品牌質感選品，包括最受矚目的「國泰航空飛機盲盒」周邊商品，而且旅展期間購買指定商品，還能享９折優惠，會員還可享每消費30元累積１「亞洲萬里通」里數，讓逛展同時也能輕鬆賺取旅遊回饋！

▲CATHAY SHOP也將帶來一系列品牌質感選品，其中最受矚目的就是「國泰航空飛機盲盒」。（許瑋芯 攝）

國泰航空

更多食尚玩家報導

11月吃外送最省！foodpanda首購優惠、信用卡與銀行加碼懶人包

「北部１夜市」CP值高到爆！連在地人也愛逛：美食重複性低、不宰客

普發１萬登記剛開跑！「這縣市」宣布多發3000元現金，各加碼縣市一次看

普發一萬銀行加碼懶人包！18間銀行線上登記、ATM活動，最高將11萬元帶回家



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章