搭飛機也有免費WIFI！「國泰航空」機票限時８折起，輸入優惠碼再折2000元
未來搭飛機也有免費Wi-Fi可以使用啦！國泰航空計畫年底前，所有搭乘「特選經濟客艙」的國泰會員，都可以免費使用無線網路！另外，ITF台北國際旅展即將到來，國泰航空也推出一系列優惠，像是即日起～11/14止，75個精選航點通通８折起，輸入優惠碼還能享2,000元折扣，輸入優惠編號更能用優惠價格升級商務艙，準備出國的朋友別錯過啦！
飛機上免費使用Wi-Fi
沒有網路就吃不下、睡不著的朋友有福啦～國泰航空宣布，自11/15起，將提供所有搭乘國泰航空航班的國泰金卡會員，提供免費高速機上Wi-Fi服務！不僅如此，國泰航空亦計畫於今年年底前，為所有選乘「特選經濟客艙」的國泰會員，提供免費機上無線網路！
▲國泰航空為其金卡會員提供免費機上Wi-Fi服務。（圖片來源：國泰航空）
線上旅展限時８折起
ITF台北國際旅展將於11/7～11/10盛大登場，而國泰航空也同步於官網推出線上旅展優惠，像是即日起～11/14，將會精選全球75個熱門航點限時８折起，優惠適用出發期間為即日起～明年9/30止（2026/2/11～2/18不適用），無論是想飛亞洲、歐美、紐澳、中東或非洲，都能享受超值優惠！
▲國泰航空2025線上旅展正式開跑，全球75大精選航點限時８折起。（圖片來源：國泰航空）
訂購機票現折2000元
不僅如此，線上旅展「會員專屬折扣」則回饋給忠實旅客，只要登入國泰會員於官網訂票，前往香港、歐洲、北美或紐澳指定航點，輸入優惠代碼「CXITF25」，單筆訂單滿20,000元（不含稅金及附加費）即可現折2,000元，每日限量30筆，現在就趕緊搶起來！
▲國泰航空的國泰會員登入官網訂票，指定航點最高可享2,000元折扣。（圖片來源：國泰航空）
輸入優惠代碼加價升等商務艙
想要體驗商務艙的朋友就衝這波！只要於旅展優惠期間，預訂特選經濟艙飛往歐美或紐澳指定航點，輸入代碼「CXPEYMIX」，即可享加價8,000元起升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港段的商務艙座位與貴賓室體驗！
▲凡於國泰航空官網輸入優惠編號「CXPEYMIX」，再享加價升等商務艙及貴賓室禮遇。（圖片來源：國泰航空）
旅展抽萬元機票折抵金
除了線上旅展優惠，國泰航空也將在ITF台北國際旅展展出，現場不僅販售超值機票與住宿方案，更推出多款限定商品，只要累積消費達指定金額，就能參加「抽抽樂」活動，有機會抽中最高萬元機票折抵金！此外，現場還設有AI互動拍照區，讓旅客拍下屬於自己的旅展回憶。
▲ITF台北國際旅展將於11/7～11/10盛大登場，國泰航空位於攤位編號J1016。（圖片來源：國泰航空）
必收飛機盲盒周邊享９折
同場亮相的CATHAY SHOP也將帶來一系列品牌質感選品，包括最受矚目的「國泰航空飛機盲盒」周邊商品，而且旅展期間購買指定商品，還能享９折優惠，會員還可享每消費30元累積１「亞洲萬里通」里數，讓逛展同時也能輕鬆賺取旅遊回饋！
▲CATHAY SHOP也將帶來一系列品牌質感選品，其中最受矚目的就是「國泰航空飛機盲盒」。（許瑋芯 攝）
國泰航空
更多食尚玩家報導
11月吃外送最省！foodpanda首購優惠、信用卡與銀行加碼懶人包
「北部１夜市」CP值高到爆！連在地人也愛逛：美食重複性低、不宰客
普發１萬登記剛開跑！「這縣市」宣布多發3000元現金，各加碼縣市一次看
普發一萬銀行加碼懶人包！18間銀行線上登記、ATM活動，最高將11萬元帶回家
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」
旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
每日逾2千空位被浪費！高鐵11/10起「提前搭車得先換票」不得直搭自由座
台灣高鐵運量屢創新高，但根據統計，每月仍有超過6萬個空位遭浪費，導致部分旅客想買票卻買不到。為避免座位閒置、保障購票權益，高鐵公司宣布自11月10日起，將加強執行「對號座旅客若提早1小時以上搭車，須先行換票」的規定。高鐵呼籲旅客發揮同理心，若臨時提早搭車，務必先辦理換票，以便釋出原座位，讓其他有需求的旅客能順利購票。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 23 小時前
《產業》天成飯店集團新據點 「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運
【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集時報資訊 ・ 1 天前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
普發一萬! 最大旅展登場 各業者祭出優惠搶商機
生活中心／孟嘉美、宮仲毅 台北報導週三就要開放登記普發一萬，您想好要花在哪了嗎？全台最大旅展，台北國際旅展，這麼剛好，週五登場，旅行社業者、航空公司摩拳擦掌，想搶商機！紛紛祭出機票優惠、萬元有找行程，買氣超夯！民視 ・ 1 天前
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 18 小時前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 1 天前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 1 天前
越捷0元機票又來了 ! 要省錢11/10前快上網搶票
為迎接歲末旅遊熱潮，越捷航空（Vietjet）特別推出「新台幣0元機票」優惠活動（未含稅金與手續費），讓台灣旅客以最超值價格暢遊越南。同時，越捷也將亮相明(11/7)日開展的2025 ITF台北國際旅展，以多重驚喜、豐富活動與好禮帶來滿滿歡樂能量。太報 ・ 21 小時前
ITF台北國際旅展 遠雄悅來飯店祭29折優惠
[NOWnews今日新聞]2025ITF台北國際旅展11月7日至10日登場，遠雄悅來大飯店參與年度盛會，推出雙人房一泊一食29折、一泊二食33折、二泊四食33折旅展限定優惠，再加碼於2026年2月8日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳 […]觀傳媒 ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前
南投 松嶺之星 擬推電動輔助自行車
南投縣政府斥資5.5億元在松柏嶺興建「松嶺之星」，採OT委外營運，預計明年中試營運，議員林憶如5日在縣政總質詢建議「松嶺之星」引進電動輔助自行車，方便遊覽周邊景點，增加停留時間，促進消費。縣府觀光處答詢，設置電動輔助自行車部分將納入招商文件，輔導業者提供電輔車，促進觀光發展。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬》今登記開跑 飯店「現金放大」優惠一次看
普發一萬元現金今（5日）起開放登記，不少旅宿業者相繼推出優惠，祭出「現金放大術」誘客，其中台北凱達推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，《中時新聞網》整理各家飯店推出的優惠活動，讓讀者搶便宜。中時新聞網 ・ 1 天前
紐西蘭將進入旅遊旺季 《米其林指南》將進駐紐西蘭，這「四處」為評選目的地！
紐西蘭奧克蘭皮哈海灘。照片提供：艾爾·古斯裡（AlGuthrie）【旅遊經洪書瑱報導】旅遊經 ・ 14 小時前