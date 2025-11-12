搭飛機也要小心！岩手縣熊亂入機場 緊急關閉跑道、航班時間延誤

岩手縣的機場有熊闖入，導致跑道緊急關閉。圖為2025年4月2日，日本東北部岩手縣盛岡市，一頭熊在住宅區的一座寺廟內爬樹。路透社資料照



據日本媒體今天（11/12）報導，今天下午在岩手縣的岩手花卷機場，一隻熊亂入機場跑道，導致跑道緊急關閉，航班時間也因此延誤，所幸無人傷亡，警方正在加強巡邏與戒備。

據《朝日新聞》與岩手可愛電視台報導，今天下午1時左右，日本岩手縣花卷市的岩手花卷機場，有職員在跑道發現熊出沒。

據悉，出現的是一隻小熊，牠穿越跑道後，就行蹤不明。

為確保安全，該機場從下午1時10分開始關閉跑道，一直到2時30分左右，才重新開啟。

這起事件導致兩架班機起飛時間延誤，部分航班的抵達也受到影響，所幸無人傷亡。

警方與機場職員正在加強戒備，注意是否再出現熊的蹤跡。

