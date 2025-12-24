搭飛機勿穿「這類衣服」 大票苦主秒被安檢帶走

國際中心／倪譽瑋報導

美國運輸安全管理局提醒，避免穿著有亮片或「閃閃發光」的衣物去搭飛機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

機場嚴加執行安檢以確保飛行安全。美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）指出，「閃閃發光的東西」容易觸發掃描器，機場人員必須為此進行搜身檢查，聖誕節、跨年要到了，可以穿著有亮片、水鑽的衣服「盡情閃耀」，但別在機場。消息一出，不少旅客紛紛表示，確實有因穿得閃閃發光而被安檢帶去檢查的經歷。

美國機場安檢規定 小心「閃閃發光」被盯上

未來有聖誕節、跨年節慶，據外媒《紐約郵報》報導，TSA日前公告，機場的掃描器不喜歡「閃閃發光的東西」，警告旅客不要穿著閃亮的衣服去機場；TSA說明，節慶服裝上常見的物品，如亮片、金屬線、亮粉、水鑽，都可能會觸發掃描器，TSA便要對旅客進行額外檢查。

上述規定一出，不少人到TSA官方社群提問，例如有網友表示「亮粉還是亮片？這兩個可是不同的東西。」TSA則說明，其實兩者都算。

眾多苦主分享被搜身經歷 衣服、褲子都中

社群中，也有人透露，身上穿戴閃亮的東西，確實會被安檢盯上，例如穿上領口周圍有金屬鉚釘的上衣，結果被安檢人員「格外仔細地」搜身，還有人說，衣服上織入了「閃亮的紗線」，被掃描器抓到，但什麼也查不出來，最後安檢不得不來做全身搜查，甚至穿著上有「金屬感圖案」的褲子都會被盯上。

最慘的是，有人說因為穿著鑲滿亮鑽的《星際大戰》襯衫，被攔下後要求脫掉衣服「擦拭檢測爆裂物殘留」兩次，第一個機場沒告知為什麼會被檢查，「我回程的時候又穿著同一件襯衫…唉」。可見不少人都有因「閃閃發光的東西」被搜身，《紐約郵報》也評價，事實證明，這種失誤比想像中還要常見。

