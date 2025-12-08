搭飛機把大外套塞頭頂置物櫃 空服員狂喊超噁

空服員建議旅客，不要直接把外套放到頭頂的置物櫃中。（示意圖／pixabay）





天冷了，大家開始換上厚重的外套，搭飛機的時候許多人總習慣把厚重的外套塞進頭頂的置物櫃，這個舉動讓許多空服員直呼「母湯」，不只衛生問題讓人堪慮，甚至還有造成航班延誤的可能。

根據航空新聞《PYOK》報導，以前頭頂置物櫃確實是衣帽架、現在客機規劃是讓登機箱使用為主，不規則形狀的冬季大外套不僅容易讓登機箱沒地方放，進而引起乘客衝突，如果遇到滿航航班，登機箱實在無法放入置物櫃，還可能得臨時拿下機託運，導致航班延誤。

廣告 廣告

報導中也提到，除了空間問題，衛生問題也是很恐怖的一個點。這些放進頭頂置物櫃的登機箱，輪子在地面沾上多少的灰塵、細菌、汙垢根本數不清，把外套直接跟登機箱一起塞進置物櫃，等於是把外套直接貼著這些髒污，有空服員形容「看到就代替外套主人頭皮發麻」。

對於冬季的厚重大外套，空服建議乘客如果也有使用登機箱，可以塞進登機箱一起放上置物櫃，或是使用環保袋、帆布包等再放上置物櫃或隨著隨身包包依規定放在前座座位下，或是充當航程中的毛毯，乾淨還保暖。

更多東森新聞報導

Pocky出事了！ 固力果緊急召回600萬件商品

家中有間諜！韓12萬台攝影機遭駭 部分影像「賣中國」

泰柬交戰情勢緊張 邊境居民撤離、泰641所學校關閉

