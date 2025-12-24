搭飛機穿搭禁忌！「這類衣服」超NG 過來人嘆：被要求脫光上身

穿著閃亮衣物可能會引發機場安檢的額外檢查。圖／翻攝自pexels

美國運輸安全管理局（TSA）近日提醒假期出遊的旅客，穿著閃亮衣物可能會引發機場安檢的額外檢查。TSA在社群平台上指出，節日毛衣上常見的亮片、金屬線、水鑽等裝飾，可能會觸發人體掃描儀，導致安檢人員進行徹底搜身。

根據《每日郵報》報導，TSA幽默地寫道：「人體掃描儀不喜歡閃閃發光的東西。我們不想破壞您的節日光彩，但建議您在機場避免穿著閃亮的節日毛衣。」TSA提醒，假期出行想要閃亮沒問題，但在機場，最好「低調」一些，避免因亮片或金屬裝飾而經歷尷尬的全身搜身。

隨後許多旅客在社交媒體上分享了自身經驗，有人表示，因為襯衫上有零星的亮片和毛線碎片，最終被要求接受全身搜查；另一位旅客則回憶，穿著牛仔褲口袋有裝飾的褲子及微珠假髮時，也被安檢人員特別檢查。更有旅客幽默表示，自己因為穿了帶金屬鉚釘的短褲或星球大戰主題的閃亮襯衫，甚至被要求脫光上身來清除檢測殘留物。網友也打趣說，掃描器就像「守財奴」一樣，對閃亮物品格外敏感。

此外，外媒也曾報導指出，過海關時，靴子、厚底鞋、馬丁靴或帶隱藏口袋的鞋款，容易被要求脫下檢查鞋墊或鞋底夾層。厚底運動鞋、增高鞋、軍靴和登山靴也在此列，因此選擇普通運動鞋或樂福鞋能減少困擾。

服裝款式也影響通關速度，過於寬鬆或層次繁複的衣物，如長袍、大衣或連帽外套，容易讓安檢人員懷疑藏物；而全身緊貼的塑身衣或壓力褲，也可能被要求額外掃描。穿著合身、舒適的衣物，能讓檢查更順暢；衣物上的金屬裝飾同樣敏感，如鉚釘牛仔褲、亮片衣物、金屬拉鍊外套，以及大量飾品，都可能觸發金屬探測器，造成額外檢查。建議將飾品留到過海關後再佩戴。



