搭飛機穿「亮片」衣恐遭徹底搜身 專家：安檢盡量穿棉質衣物

出國旅遊盛裝打扮相當常見，但得留意別穿太閃亮的衣服。美國運輸安全管理局特別發文提醒旅客，「掃描儀不愛亮片」，如穿著有類似衣物，可能導致要進行額外的安檢，導致耽誤更多時間。

美國運輸安全管理局在發文中指出，搭機旅客要避免穿著帶有亮片或閃閃發光的衣物，因為「掃描儀不愛亮片」，亮粉、亮片、金屬線、水鑽等裝飾，都可能觸發安檢掃描儀，導致需要進行額外檢查。

衣服上的亮片、水鑽等恐觸發安檢掃描器。圖／台視新聞

航警局安檢大隊行政股長鄭國延指出，「有時候有一些旅客因為身上穿戴的飾品或者是衣服的配件，可能有大量的金屬材質，會造成金屬感應門的聲響，安檢人員會請他先將衣物配件取下放進X光機檢查，旅客再通過金屬感應門」。

也有網友分享，自己曾穿了一件鑲滿亮鑽的T恤，卻被要求上半身脫光；還有人因為穿一件領口周圍有金屬鉚釘的上衣，被特別加強拍身檢查。對此，空姐教室負責人瑞秋表示，盡量在搭乘飛機穿搭比較舒適、棉質的衣服，並避免可以讓金屬探測器誤導的任何衣物。

專家提醒，過安檢時可以盡量穿著棉質衣物。示意圖非當事人／台視新聞（資料畫面）

