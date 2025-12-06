搭飛機選商務艙值不值？他質疑只「座位大」 內行秒反駁：五星飯店比不上

（示意圖／photoAC）

近年越來越多民眾在放假時出國旅遊，在搭乘飛機通常能夠選擇艙等，有的人會加錢坐較舒適的商務艙，但最近有網友提出疑問，商務艙與經濟艙相比似乎只有「座位大」，還不如把多付的錢拿去住五星級飯店；沒想到他的看法引發熱議，有一些內行人秒反駁，形容商務艙服務「五星級飯店比不上」。

日前一名網友在網路論壇《批踢踢實業坊》（PTT）以標題「商務艙的優勢到底是什麼」發文，他提出自己看法，商務艙與經濟艙相比，差異似乎只有座位較大、餐點也多為「冷凍加熱食品」，即使長途飛行「不就飛的那十幾個小時爽而已」；因此，原PO覺得與其花高額費用升等，不如把差價拿去住五星級飯店更實在。

廣告 廣告

貼文一出，底下引發熱烈討論，網友幾乎一面倒不認同他的看法，強調商務艙的價值不只在座位大小，更在於「能躺著睡」帶來的質量差異。有過來人指出，十幾個小時的長程飛行若只能坐著休息，容易腰痠背痛、抵達後疲憊不堪；相較之下，能平躺睡覺的商務艙能大幅減少時差，抵達時「滿血復活」；還有人直言，「躺著睡跟坐著睡，你試過就知道差別在哪。」

有另一派網友則認為，商務艙除了座椅舒適度，更包含整體旅程體驗，例如專屬報到櫃台、優先通關與登機、專屬貴賓室、無需排隊的流程以及更高的隱私空間。也有搭過商務艙的網友表示，商務艙廁所與經濟艙分開、機上服務更周到，加上乘客素質與環境較安靜，能大幅提升飛行感受。

除此之外，更有不少人點出「尊榮感」是商務艙的重要心理因素之一，「你年紀到了自然會懂」、「加點錢就能有那麼多高人一等的享受，這是五星級飯店比不上的」、「這些錢對能搭商務艙的人來說都是零頭」、「飛機上就是階級最明顯的地方」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

聖誕交換禮物不送廢物！他花千元買1物「小到看不清」 6.5萬人讚爆：史上最佳

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

影帝趙震雄認「未成年犯罪」否認性侵！向受害者道歉：深刻反省中