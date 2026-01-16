搭飛機「全程死盯1畫面」！他不解 過來人爆共鳴：真的看不膩

生活中心／張尚辰報導

許多人搭飛機時，會利用前方的螢幕看電影或聽音樂。（示意圖／翻攝自Pixabay）

乘坐飛機時，因為飛行路途遙遠，許多人都會利用座位前方的螢幕看電影或聽音樂打發時間。不過，就有一名網友發現，有乘客從頭到尾都只會看預設的飛行地圖，這令他相當不解，直言「這樣看又不會飛比較快」，貼文發出後，引發網友熱議。

該網友在PTT Gossiping板上以「坐飛機旁邊有人只看飛行地圖是不是怪咖？」為題發文指出，很多飛機上都會設有娛樂設備，通常他都會利用座位前方的螢幕觀看電影或聽聽音樂，如果真的不想看也會睡覺打發時間，但他卻發現，有人從頭到尾都會盯著螢幕的飛行地圖看，不禁直呼「這樣看又不會飛比較快，請問這種人是不是怪咖？」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「我也很喜歡看飛行地圖跟窗外啊」、「飛機迷看Flightradar24動態的概念？」、「我從小的興趣就是看遍所有地圖，上飛機也是」、「我也是放著飛行地圖，然後聽手機音樂」、「看飛行地圖有趣啊」、「我很愛看，看不膩欸」。

也有人分享自己搭飛機時，打發時間的方法，「我都在聽Podcast」、「飛機窗外的天空我也會看」、「我都聽手機音樂睡覺或想事情」。

