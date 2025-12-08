搭飛機「外套別再放頭頂置物櫃」 空服員曝噁心真相

許多旅客搭機時會攜帶厚外套，若在飛行途中用不到，常會直接放進頭頂的置物櫃內，在航空公司擔任空服員的馬塞欽斯基指出，置物櫃內不乾淨，許多隨身行李箱輪子長時間接觸地面，放入置物櫃時會將細菌帶進去，比想像中更髒，建議乘客可將外套壓縮收納至登機箱，或裝入小袋放在腳邊，必要時也能直接當毯子使用，不僅節省空間，也能提升飛行舒適度。

據《每日郵報》報導，馬塞欽斯基（Mateusz Maszczynski）指出，許多乘客搭機時會攜帶一件厚外套，若在機上用不到，有人會直接放進頭頂的置物櫃內，但他不建議這樣做。

馬塞欽斯基表示，雖然外套不會占用太多空間，但每位乘客都這樣做時，置物櫃很快就會被塞滿，導致真正需要放隨身行李箱的人無處可放，一旦空間不足，行李可能需要重新安排，甚至造成航班延誤。

馬塞欽斯基說，雖然早期的置物櫃設計是提供乘客放置帽子與外套，但現在多以手提行李優先，因此並不適合擺放衣物。

馬塞欽斯基提醒，即使置物櫃還有空位，也不適合放外套，因置物櫃內部很髒，尤其行李箱輪子長時間接觸地面，放進置物櫃時會把細菌一併帶入，累積久了裡頭的髒污程度可能超乎想像，最好的做法是將外套壓縮後收進登機箱，或裝進袋子放在腳邊，如果想提升飛行舒適度，也可以在機上直接把外套當成毯子使用，既方便又不佔空間。

