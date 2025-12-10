搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕

生活中心／周希雯報導

許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」

據外媒《每日郵報》報導，空服員馬什欽斯基（Mateusz Maszczynski）表示，早年飛機頭頂置物櫃的設計，確實是用來放帽子與外套，但如今則都以放置隨身行李為主。對此，當有幾名乘客都把外套塞到置物櫃，可能會導致其他人沒空間放個人行李，「緊接著就是壓力、偶爾發脾氣，還有不可避免的延誤，因為行李得先卸下來」，不僅可能引發旅客之間的衝突，空服員還得忙著重新調整行李配置，擾亂整個登機流程。

搭飛機「外套隨手塞1處」空服員傻眼：超噁！揭嚴重後果「竟會害航班延誤」

許多人出國時會隨身攜帶外套。（示意圖／民視新聞資料照）

不過比起佔用空間，令馬什欽斯基更難以接受的是衛生問題。由於經常接觸各種行李箱輪子和物品，置物櫃沾染了數不清的地面細菌，因此塞外套進去等同讓外套沾滿髒污，「那裡通常很髒，我乘坐飛機這麼多年，已經不太擔心細菌問題了，但一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」對此，馬什欽斯基建議可事先把外套壓縮，並塞進登機箱或裝進小袋子放在腳邊，也可以選擇在飛行途中直接當成毯子使用，「無論你選擇哪種方式，你的外套和機組人員都會感謝你。」

事實上，旅遊保險公司「AllClear」曾調查發現，7成英國航空旅客承認在飛行中有不衛生行為。有位空服員更點名，「座椅背後的置物袋」是機上最髒區域，除了鮮少被清潔、還經常被放置用過的嘔吐袋與尿布；然而空服員仍經常目睹，許多旅客把零食、個人物品塞到置物，令他瞬間起雞皮疙瘩，「旅客應盡可能將零食存放在可密封的容器中，如果使用口袋，請務必對手部進行消毒」。

