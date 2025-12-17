搭飛機「外套放1處」超髒？空服員揭超噁真相 還恐害航班延誤

生活中心／綜合報導

空服員指出，把外套放頭頂行李櫃的習慣「超母湯」。（示意圖／取自Pixabay)

有些乘客搭機時會把外套穿在身上，也有人選擇放進頭頂行李櫃，不過，空服員指出，這個習慣其實「超母湯」，不僅影響收納空間，也存在明顯的衛生疑慮，隨意放置外套甚至可能導致航班延誤。

據英媒《每日郵報》報導，空服員馬什欽斯基（Mateusz Maszczynski）指出，旅客在登機時，經常會把外套放進頭頂行李櫃，但當航班客滿、又有許多乘客這麼做時，就容易引發問題，「沒有足夠的空間放置每個人的隨身行李。」這不僅讓登機流程變得緊繃，還容易引起乘客衝突，甚至造成航班延誤。他透露，以前飛機上的頭頂行李櫃確實是用來放外套、帽子等物品，但如今的設計已是專門為隨身行李箱而設。

廣告 廣告

除此之外，頭頂行李櫃「通常很髒」，馬什欽斯基指出，由於隨身行李的輪子和各種物品經常接觸行李櫃，這些空間很容易累積來自地面的細菌與髒污。因此，他建議旅客將外套壓縮後放進隨身行李箱，或是裝進一個小袋子，放在腳邊即可。

旅遊保險公司AllClear一項研究顯示，高達7成的英國航空旅客坦承，自己在搭飛機時有不衛生的行為。多名接受研究訪談的前空服員也揭露機艙內的「最髒區域」，其中座椅背後的置物袋被點名，因經常被放置用過的嘔吐袋與尿布，建議旅客若曾使用置物袋應立即消毒雙手。然而統計顯示，仍有約3成乘客會將零食與私人物品放入置物袋中。

更多三立新聞網報導

午後變天！1圖看降雨時程「這天起全台有雨」 下波冷空氣恐持續到跨年

台灣「規模6↑地震」春節前後恐報到！專家曝歷史數據示警：112天沒發生

桃機QR Code藏詐騙？日女來台一掃「50美元飛了」 移民署回應了

3地方禁止騎YouBike！違者最高罰1200元 明年起強制投保才能借

