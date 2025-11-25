搭飛機「2種服裝」超NG 美運輸部長鄭重呼籲：別再穿

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）。（圖／達志／美聯社）

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）近日呼籲民眾，在假期高峰出行時，應保持「基本文明」，尤其不要再穿著睡衣或拖鞋搭飛機。他指出，近年航空旅行脫序行為明顯增加，因此政府希望藉由倡導「文明運動」改善旅客行為，營造更良好的搭機環境。

福斯新聞報導，達菲週一在紐澤西州紐華克機場表示，他觀察到「旅客文明程度正在下降」，因此提出一系列建議，鼓勵民眾展現禮貌，例如對空服員與機師說「請」與「謝謝」，並以「更有尊重」的方式穿著。他強調，雖然旅途中講求舒適，但旅客依然能選擇得體、合宜的服裝，避免將機場視為私人空間，「穿著得體能讓我們行為更好。讓我們試著不要穿拖鞋和睡衣來機場。」

達菲也提醒乘客，在他人將行李放入頭頂行李艙遇到困難時，可以主動伸出援手，展現基本禮貌。他表示，重拾文明將有助提升整體旅遊經驗。達菲先前接受《福斯商業》專訪時指出，自2019年起，機上脫序事件已激增400％，包括滋擾甚至暴力行為。2021年將近5分之1空服員曾遭肢體攻擊，而2024年的無理取鬧事件依舊高於疫情前水平。

德州禮儀學校創辦人高茲曼（Diane Gottsman）表示，睡衣應屬於私人空間，並非適合公共場合；雖然舒適重要，但旅客仍能選擇兼具合宜與功能性的穿著。另名專家、前空服員惠特摩（Jacqueline Whitmore）指出，穿著會影響人的行為與心態，研究亦顯示服裝會左右自我認知及他人觀感，而刻意穿著得體的人通常在行為上也更自律。

2位專家皆認為，旅行穿著與地位或階級無關，而是對自己與他人的基本尊重。惠特摩說，盼能重新找回旅遊的黃金年代，「穿著得體不是為了取悅他人，而是表達尊重。對自己、對旅程，也對周遭每一個人。」

