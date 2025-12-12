搭飛機2行為超NG！急診醫示警：病毒在「1物」恐停留數天

國際中心／彭淇昀報導

出國旅行搭飛機時有些要注意的事項。美國急診醫師安妮塔．帕特爾（Dr. Anita Patel）提醒，搭乘飛機時有2件事務必避免，否則可能讓旅途中增加不必要的健康風險，其中包括使用「沒清潔過的折疊小桌板」，以及「忽略防曬」。

根據《Huffpost》報導，帕特爾指出，許多乘客一落座就直接打開餐桌板，但其實這是機艙內最該小心的地方之一，桌面上可能殘留細菌與病毒，尤其容易有引起腸胃炎的病原體。她特別提醒，對常把手放進嘴裡的小孩來說，這個風險更高，「沒有人會想在旅程開始就遇上嘔吐或拉肚子」。

她也坦言，機組的清潔時間通常非常緊迫，無法逐桌消毒，因此她一上機就會先拿抗菌濕巾把桌板徹底擦過。

旅遊網站Travelmath的研究也顯示，小桌板是整架飛機及機場環境中最不乾淨的區域之一，細菌量甚至是排名第二的「機場飲水機」的2倍。克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）的資料也指出，感冒病毒可在物體表面停留長達1週，流感病毒能活約2天，新冠病毒則可能維持數小時到數天不等。

此外，帕特爾強調，許多人忽視「高空紫外線」的威力。她表示，在機上看似柔和的陽光，其實比地面更具破壞性。她建議出發前一定要擦防曬乳，必要時也可穿防曬衣物。雖然拉下遮陽板能減少曬傷，但仍無法完全阻擋會導致皮膚老化與皮膚癌的紫外線。

