搭高捷被提醒「洗襪子」？竟是超人力霸王聯名 網笑：太貼心

高雄捷運進出站刷卡閘門，近日被發現逼卡時發出「洗襪子」聲響，被民眾貼網笑說「真貼心，進出站還會提醒要洗襪子」，高捷公司公布真相，原來是今年高雄燈會與日本人氣IP超人力霸王聯名，其中角色所發出的經典叫聲，讓不少人回想起去年燈會聯名的「吉伊卡哇」，聽起來就像台語的「錢扣了」，在當時也引發不少討論。

民眾在Threads中貼文表示，近日搭捷運突然發現高捷「真貼心」，進出站時，刷卡機還會提醒你等等要回家要記得「洗襪子」。讓不少人也有同感，紛紛表示「還在想洗襪子是什麼意思」，也有超人力霸王粉絲稱「讓高雄人感受初代奧特曼的魅力」。

原來真相是，今年高雄燈會冬日遊樂園活動，與日本知名IP超人力霸王聯名，高捷公司配合活動，即日起至1月31日活動期間推出聯名彩繪輕軌列車，更將高捷全線刷卡機的聲音，換上超人力霸王經典角色，初代奧特曼的叫聲，聽起來就如同中文的「洗襪子」，令人印象深刻。

高捷公司也到網友貼文留言，稱今年冬日遊樂園期間「高雄捷運的旅客都會是襪子最乾淨的一群」，歡迎大家一起來搭捷運，跟著超人力霸王一起「洗襪子」。

不少網友聯想到在去年的冬日遊樂園活動，與同樣來自日本的IP「吉伊卡哇」聯名期間，高捷進出站聲響也成「吉伊卡哇」，讓不少長輩聽起來就像台語的「錢扣了」，有趣諧音梗在當時引發不少討論。

