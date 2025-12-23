搭高捷2度按警鈴謊報有炸彈客 男子遭聲請羈押

李男謊稱高雄捷運有炸彈客，被檢方聲請法院羈押。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕台南市李姓男子昨天深夜，搭乘高雄捷運時，謊稱有炸彈客，並兩度在月台按下緊急電話警鈴，被警方循線拘提到案，橋頭地檢署認為有逃亡、反覆實施犯罪之虞，聲請法院羈押。

檢方調查，昨天晚上，李嫌在高雄紅線捷運巨蛋站月台上，先按下緊急電話警鈴，謊報聲稱有炸彈客，隨即搭捷運到左營站，又在月台再次按警鈴，被捷運公司發現謊報並報警處理。

橋頭地檢署簽發拘票，指揮警員到南台逮捕李男歸案，經檢察官開庭偵訊後，認為他涉嫌觸犯恐嚇危害安全等罪，有逃亡、反覆實施犯罪之虞，下午聲請法院羈押。

