搭高鐵商務艙後座媽媽「縱容小孩」猛踢椅背！惱羞嗆7字…他卻倒大楣

台中劉姓男子去年帶媽媽出遊，搭乘高鐵購買商務艙座位，因後座孩童不斷踢擊椅背，劉男一氣之下，恫稱「信不信我宰了你」，嚇到男童及他母親，因此報警提告。劉男否認犯行，認為是家長縱容小孩太離譜，只是想制止才說氣話，沒有任何肢體暴力行為；但法官認為，只需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，他卻出言恐嚇，將他依恐嚇危害安全罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

判決指出，劉男2025年8月29日下午1時17分許，搭乘高鐵公司825車次南下列車，乘坐在第6節車廂，因不滿後座孩童不斷踢擊椅背，他便憤而轉頭，對母子恫稱「信不信我宰了你」，嚇到他們報警提告。

偵查期間，劉男坦承跟這對母子發生爭執，但他認為，帶家人出來玩，買比較貴的商務艙，被後座的孩童踢椅背，家長還不管，縱容小孩太離譜，只是想制止座位後方小孩的行為，說的是氣話，不是針對任何人，也沒做出任何肢體動作或暴力行為。

法官認為，現代化法治社會中，在大眾運輸空間認為同車乘客縱容孩童行為不當，只需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，但劉男只因未如己意，竟出言恐嚇，他恐嚇危害安全罪，處拘役20天，得易科罰金，可上訴。

