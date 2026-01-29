搭高鐵商務艙被踢椅背嗆「信不信我宰了你」 男子下場慘了

劉姓男子搭高鐵不滿後方陳姓民眾小孩持續踢椅背，對陳民嗆：「信不信我宰了你」，台中地院依恐嚇危害安全罪，判處拘役20日。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕一名劉姓男子，去年8月帶母親搭高鐵商務艙，因不滿後方陳姓民眾的小孩，不斷踢擊其椅背而起爭執，轉頭向陳民恫稱：「信不信我宰了你」，陳民報警處理，劉男辯稱只是想制止後方小孩行為所說的氣話，不是針對任何人，不過台中地院法官不採信，依恐嚇危害安全罪，判處拘役20日，可上訴。

中檢起訴指稱，劉姓男子去年8月29日下午1點17分，搭乘高鐵公司825車次南下列車，乘坐在第6節車廂，因不滿後座陳姓民眾與其同行的孩童不斷踢擊其椅背而起爭執，轉頭向陳民恫稱：「信不信我宰了你」，陳民不滿因此報警。

劉男在警方調查時表示，他帶媽媽出來玩，買比較貴的商務艙，卻被後座的孩童踢椅背，家長還放任不管，縱容小孩太離譜，只是想制止後方小孩行為所說的氣話，不是針對任何人，也沒做出任何肢體動作或暴力行為。

台中地院認為，依劉男智識經驗，應知其稱「信不信我宰了你」言語涵義顯屬恫嚇被害人，欲為不利之意，客觀上足使對方心生畏懼，認為他主觀上具有恐嚇危害他人之意。

法官認為，搭乘大眾運輸工具，若認為乘客有縱容孩童的不當行為，僅需尋求隨車服務人員或列車長協助處理即可解決問題，卻因未如己意即以出言恫嚇陳姓民眾，所為應受責難，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，可上訴。

