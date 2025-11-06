搭高鐵對號座注意！「早1小時進站」要換票 11/10起實施

許多民眾差旅選擇搭高鐵通行，但高鐵公司統計，目前每天平均約2000個座位被浪費，累計每月超過6萬個座位無法給其他旅客利用，未來若旅客要提前超過1小時進站，必須先換票才能搭車。

台灣高鐵公司11月10日起將針對提前逾1小時進站的對號座旅客實施換票。（示意圖／記者高珞曦攝）

台灣高鐵公司表示，早期為方便對號座旅客臨時調整行程，開放對號座旅客不用換票，就能直接到人工閘門查驗後進站，也可提前搭乘其他車次的空位獲自由座。

但此1現象已經造成許多旅客在假日或疏運期間未換票就提前搭車，平均每天浪費超過2000個座位，每月更是有6萬個以上的空座位無法提供給有需要的旅客，影響其他民眾購買對號座車票的權益。

依照台灣高鐵《旅客運送契約》第17條規定「對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效」，高鐵公司將於2025年11月10日起，落實對號座旅客提早搭車的換票規定，未來對號座旅客如果要提前超過1小時進站乘車，必須先換票才能搭車。

新規實施初期，高鐵各車站設有特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重買。若旅客有個人特殊因素，如緊急醫療需求、家人突遭變故等情況，也可主動告知車站人員尋求協助。

