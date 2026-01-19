搭高鐵快到站「長按通知」秒跳QR Code 網狂讚：真的超實用

許多人搭乘高鐵時會在手機購買車票，刷QRcode進站，近日一名網友指出，可以事先開啟高鐵的到站通知，要出站時並長按通知就會跳出二維碼，不用再慌忙打開APP找QRcode，讓許多網友驚呼「現在才知道」。

原PO分享搭高鐵的實用小知識。（示意圖／中天新聞）

有網友在Threads分享，若在手機上開啟高鐵的到站通知，在即將抵達目的車站前，可以「長按通知」就會跳出乘車的QRcode，不用匆忙開啟APP就能直接刷出站，相當便利。

貼文曝光後，立即引起網友熱議，許多人留言表示，「我都提早開，螢幕閃瞎自己」、「這真的實用！每次下車都還要慌忙趕快開APP找QRcode」、「這也太方便，搭高鐵一段時間了，完全不知道這個功能」、「太聰明了吧！」、「我現在才知道」。

