搭高鐵注意！上午發生通訊異常 搶修期間各車次恐延誤

【記者莊偉祺／台北報導】今天搭高鐵的民眾注意了！官方表示，因上午發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制。受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤。

高鐵表示，今（2日）於上午9：19發生通訊系統異常，目前已啟動備援機制，由各車站接力控制列車運行，現在全線列車仍依班表維持營運。

但受此事件影響，搶修期間各車次列車可能略有延誤，高鐵已於各車站加強廣播並加派人力引導旅客。後續修復進度，高鐵將即時以簡訊對外說明。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

台北遠東攜手百老匯音樂劇《巧克力冒險工廠》 創意食宿搶攻聖誕

「G奶子瑜」祈錦鈅才宣布離婚 被爆冒出新歡！大街上牽手吻她髮香

擁有感恩的心 最懂得報答的星座Top 3

