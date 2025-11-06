搭高鐵臨時改行程注意！ 下周新制上路「提早1小時搭車要先換票」

即時中心／徐子為報導



台灣高鐵將從下周一（10日）起改制，對號座旅客提早1小時以上搭車、需先行換票。根據高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千餘個座位浪費，累計每月超過6萬空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。





台灣高鐵公司今（6）說明，在實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購。此外，旅客若有個人特殊因素如緊急醫療需求、家人突遭變故等請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。



根據台灣高鐵《旅客運送契約》第17條規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效；為利旅客從容候車，目前自動驗票閘門開放對號座旅客可於票面發車時間前1小時進站，需要先行換票的旅客，距離原購車次的發車時間都在1小時以上，應有充足的換票時間。



高鐵公司表示，早期為方便對號座旅客臨時調整行程，因此提供權宜措施，對號座旅客免換票即可經由人工閘門查驗後進站，提前搭乘其他車次空位或自由座。



但高鐵觀察，這類現象越發頻繁，有越來越多旅客於假日或疏運期間未換票即提前搭車，除造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他人權益。



台灣高鐵說，敬請旅客配合規定，發揮同理心，對號座旅客如欲提前超過一小時進站乘車，敬請先行換票再搭車，以確保自身與其他旅客權益，並呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出，可供其他需要的旅客購買。





