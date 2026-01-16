搭高鐵被吵到炸裂！米可白當場目擊車長被飆罵髒話 驚人畫面曝光

記者蔡維歆／台北報導

米可白目睹車長被乘客罵髒話。（圖／翻攝自臉書）

女星米可白（趙亦瑄）近日搭乘高鐵時，遇到有乘客在車廂內大聲交談，車長禮貌上前勸導，卻被對方以不堪入耳的髒話回應，讓她有感而發「真正的教養，是在沒有人要求時，依然懂得尊重」。

米可白在文中提到，搭乘高鐵時車廂內有大聲交談的干擾，讓忙碌一整天的疲憊感倍增。隨後，一名車長非常有禮貌地上前對該名旅客進行勸導，希望能降低音量，沒想到對方竟回以不堪入耳的「髒話」。該名車長依然保持專業、冷靜地對應，令米可白直呼「真的很辛苦，也值得被尊重」。她同時向該名旅客喊話：「『禮貌』這兩個字，不該只留在家裡，它是我們在公共空間裡，彼此最基本的修養」。

米可白發文感嘆「禮貌」這兩個字，不該只留在家裡。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，網友也紛紛留言「有錢搭高鐵，卻沒有相對應的素養，真的很討厭的乘客」、「高鐵也應該保護員工，列入黑名單好了」、「遇到這種事挺無奈的」、「高鐵應該實施黑名單，維持大眾運輸搭乘品質」。網友感嘆「車長辛苦了，遇到這種事挺無耐（奈）的」，結果釣出米可白親自回覆：「車長比較可憐」。

