搭高鐵被要求換座！她這輩子「首次拒絕」卻憂1事 網力挺：別內耗

生活中心／許智超報導

網友買高鐵的對號座，上車時卻發現座位上有人。（示意圖／資料照）

台灣高鐵非常快速方便，是不少人仰賴的交通工具。近日，有名女網友分享，自己買高鐵的對號座，上車時卻發現座位上有人，對方直接要求換位子，她猶豫一下，仍鼓起勇氣拒絕，雖然之後害怕被咒罵，但如願坐回自己的位置，貼文一出也引發熱烈討論，不少人認為花錢買座位，沒必要為了拒絕換位而內耗。

原PO在Dcard發文表示，她搭高鐵買對號座，走到座位上卻發現被別人坐走，對方看到自己後說想要換位子。她坦言，以前遇到這種情況，自己可能會默默答應，但這次決定鼓起勇氣拒絕，最後順利坐回自己購買的座位。

原PO坦言，雖然之後她仍戰戰兢兢，害怕被對方咒罵，不過還是希望若想和家人或朋友一起坐，最好提早訂位，或許有些人不在意座位，會欣然接受換位要求，但也有人很在意，卻不好意思拒絕，可能因此感到為難。

貼文曝光後，許多人力挺原PO，「不用怕啦，陌生人而已不用內耗，接受或拒絕都是你的權利」、「我也會拒絕呀！沒事被換位子，想破壞我一天的心情嗎」、「有一次在高鐵上我也遇到，真的是滿後悔答應的，我還要推著行李箱額外走兩個車廂，超煩，下次遇到絕對拒絕」。

還有網友指出，要換座位不是不可以，但應該先坐回自己的位置，等發車後再禮貌詢問，而不是直接坐下，等座位主人來了才說「我要換」，也有人不建議換，因為可能會引發一堆問題，還要先確認目的地是否一致，否則中途可能又要換來換去，「不要再答應換座位了，上次我媽答應，結果新座位的下一個乘客來了，還以為我媽亂坐，差點誤會」。

