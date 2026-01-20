搭高鐵被要求換座 妹這輩子「第一次拒絕」 掀教戰分享

搭高鐵遇到有人要求換座位怎麼辦？一名女網友分享，她買高鐵對號座，上車發現座位被坐走，對方當場要求換座位，原PO猶豫了一下，仍鼓起勇氣拒絕，雖然之後很害怕被對方咒罵，但如願坐回自己的位置，貼文引發討論，不少人力挺原PO，認為付錢買座位，沒必要為拒絕換位而內耗，也直言無法理解，有些人不事先選位置，上車後還直接坐在別人的位子上，等座位主人來了才說「我要換座位」，實在很沒禮貌。

一名女網友日前在Dcard分享，她搭高鐵買對號座，走到自己位子卻發現已被別人坐走，對方看到她後表示想換座位。原PO說，以前遇到這種情況，她可能會默默答應，但這次不想再當爛好人，鼓起勇氣拒絕，順利坐回自己購買的位置，雖然之後仍戰戰兢兢，擔心被對方咒罵。

原PO也提醒，若想和家人或朋友一起坐，最好提早訂位，或許有些人不在意座位，會欣然接受換位要求；但也有人很在意，卻不好意思拒絕，可能因此感到為難。

貼文引起網友熱烈討論，不少人力挺原PO，認為對號座的意義就是坐在自己選購的位置上，沒必要為了換座位而內耗或感到為難。也有人指出，要換座位不是不可以，但應該先坐回自己的位置，等發車後再禮貌詢問，而不是直接坐下，等座位主人來了才說「我要換」。

另外，也有網友不建議換座位，認為想坐一起就應該事先選好座位，否則答應換座位可能會引發一堆問題，比如要先確認目的地是否一致，否則中途可能又要換來換去，非常麻煩。有網友分享家人經驗，媽媽搭車答應換座位，結果兩人目的地不同，到某站時，座位主人來了，誤會媽媽亂坐。

