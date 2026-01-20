搭高鐵被要求「這件事」！她首次拒絕網讚：不用怕

生活中心／曾詠晞報導



台灣台鐵憑藉著快速的、準時的特性，成為不少民眾南北往返的首選交通工具，但車廂內的對號換位爭議卻總是不斷發生。近日一名女網友在Dcard以「第一次拒絕換座位」為題發文，描述自己搭車時發現座位已被一位女生佔據，並對她提出要交換位置，雖然後來她「鼓起勇氣拒絕」並討回座位，但卻擔心自己會不會被罵，不少曾有類似遭遇的網友深有同感，接連在留言區安慰原PO。





她第1次「拒絕高鐵換位」卻怕被詛咒！網暖心讚：換位不是義務

女網友在Dcard分享自己遇到換位事件，雖然勇敢拒絕，但仍然擔心對方私下咒罵。（圖／翻攝自Dcard）

廣告 廣告





Dcard貼文中寫到，當天原PO一上車就發現座位上已經有人，走過去時，對方竟直接開口要求換位，並表示自己的位置在前方靠走道。原PO坦言，過去她遇到相似情況都會為了省事默默答應，但這次她決定不再委屈自己，也順利拿回原本購買的位子。不過儘管結果如願，她內心卻仍感到不安，甚至害怕對方會私下詛咒她。

她第1次「拒絕高鐵換位」卻怕被詛咒！網暖心讚：換位不是義務

高鐵座位在購票時都可以先行劃位，因此網友都力挺原PO座的很好，不用害怕。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

貼文曝光後，許多網友給予大力支持「你很棒」、「哈哈不用怕啦，陌生人而已不用內耗，接受或拒絕都是你的權利」、「做得好！如果真的發生對方找你麻煩，就找高鐵人員處理」。此外，也有網友分享自身經驗「昨天才看到一個好心換座位，結果對方先下車，他回自己位子坐的時候，發現對方留了一大袋垃圾在位子上」、「上週也遇到問換位，因為對方行李多，但我整夜未睡，真的睏的不行，所以直接說抱歉我要睡覺，但東西可以放過來」。

她第1次「拒絕高鐵換位」卻怕被詛咒！網暖心讚：換位不是義務

許多網友在留言區分享自身經歷，希望能給予原PO支持。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

雖然「換位」看起來只是簡單的小事，但背後隱含的行程變數與心理負擔，不應由配合者單方面承擔。若民眾能落實提前規劃座位的習慣，而不是等到要搭車才提出讓人感到為難的要求，才能真正減少這類讓彼此都「戰戰兢兢」的乘車衝突。

原文出處：她第1次「拒絕高鐵換位」卻怕被詛咒！網暖心讚：換位不是義務

更多民視新聞報導

她吹氣球「五官被黏住」倒地！尿失禁、唇發黑…嚇爛父

入夜全台急變凍番薯 「體感10°C↓」影響最劇時間曝！

高鐵「年終7個月」員工嗨準時下班、做到退休！驚人平均薪資曝

