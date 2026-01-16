搭高鐵遇乘客髒話飆車長 米可白直批：「禮貌」不該只留在家裡

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

當忙碌了一整天後，回家的路上只想好好休息。不過，藝人米可白昨（15）日在社群平台發文分享，當她工作結束坐高鐵回家時，在車上只想好好休息，卻遇到有乘客在車廂裡大聲交談，讓她忍不住直呼：「那種疲憊，真的會被瞬間放大。」

（圖／米可白 FB）

米可白（趙亦瑄）發文指出，當車長禮貌地上前勸導該名大聲交談的乘客時，卻被對方以不堪入耳的髒話回嗆，不過米可白也透露：「車長依然保持專業與冷靜，真的很辛苦，也值得被尊重。」同時她向該名乘客喊話：「『禮貌』這兩個字，不該只留在家裡，它是我們在公共空間裡，彼此最基本的修養。」她也強調：「真正的教養，是在沒有人要求時，依然懂得尊重。」

貼文曝光後，不少網友在底下留言表示：「安靜真的是種尊重」、「怎麼可以不尊重真讓人生氣」、「有錢搭高鐵，卻沒有相對應的素養，真的很討厭的乘客！高鐵的服務人員真的是優質的服務品質」、「高鐵應該實施黑名單，維持大眾運輸搭乘品質」。



