搭高鐵遇噪音！米可白目睹乘客「飆罵車長髒話」 心疼喊：禮貌最基本修養

女星米可白。（圖／翻攝自臉書／米可白）

39歲金鐘女星米可白（趙亦瑄）近年在戲劇領域表現亮眼，忙碌之餘也會透過社群與粉絲聊近況。而她昨晚（15日）便於社群平台分享，自己本來想在高鐵上休息，卻有位乘客不斷製造噪音，被車掌勸導後，還以髒話辱罵車長，讓她無奈直呼「『禮貌』這兩個字，不該只留在家裡！」

米可白在社群平台發文表示，她結束忙碌行程後搭乘高鐵返家，想好好休息卻被車廂裡的大聲交談干擾，「那種疲憊，真的會被瞬間放大！」

米可白指出，當時一名車長非常有禮貌地上前勸導，希望該名旅客能降低音量，但對方卻以髒話回應，還不願配合驗票。

米可白說，車長即使聽見這番話，仍保持專業與冷靜，「真的很辛苦，也值得被尊重」、「這位旅客，『禮貌』這兩個字，不該只留在家裡，它是我們在公共空間裡，彼此最基本的修養」。

米可白也感嘆，「願我們都能，在這個彼此共用的空間裡，為對方多留一點溫柔。因為真正的教養，是在沒有人要求時，依然懂得尊重。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「有錢搭高鐵，卻沒有相對應的素養，真的很討厭的乘客」、「今天坐火車也是，一個歐巴桑沒買車票就上車，她被查到加收50%一直抱怨碎唸」、「坐國光客運，也常遇到這樣的情形」、「就連商務車廂也是吵得離譜！希望高鐵能嚴格拒載這些擾人乘客」、「原以為會多花一點錢買商務座的人會比較有水準一點，並沒有，還比一般的吵」、「昨天搭火車一大早也是這種情況，打LINE聲音外擴一直響，持續好幾分鐘，無奈自動換車廂」。

也有人直言，「應該列入黑名單」、「高鐵應該實施黑名單，維持大眾運輸搭乘品質」、「辛苦了，遇到這種事挺無奈的」、「勸導不聽的話！可以拒載」、「高鐵也應該保護員工，列入黑名單好了」、「台鐵和高鐵有那種拒絕服務的權利，可以趕客人下車的」、「已經無關禮貌、修養了，不堪入耳的髒話，會被告受罰的」、「之前說寧靜車廂的也被罵翻，台灣這種花錢就是大爺的人，真的不少」。

