搭高鐵遇攻擊怎辦？ 免驚！車廂藏「護命神器」

北捷發生隨機傷人事件後，有網友在網路上發文透露，其實高鐵椅墊可以拆下來作為簡易盾牌，高鐵公司證實，椅墊確實具備防護用途；另外新北捷運也配置了「防身二寶」，包括止戈手套與盾甲包，供民眾自保使用，站務人員也配備「防刺傘」以防萬一。

高鐵車廂遭遇危險 椅墊可拆下當「簡易盾牌」

有民眾在社群平台發文，實際示範如何輕鬆拆下高鐵椅墊，並將其作為簡易盾牌使用。台灣高鐵公司強調，椅墊確實具備這項用途，相關人員也都接受過訓練，以協助保障旅客安全，而在緊急狀況發生時，各節車廂前後也都配有對講機，可立即通報任何狀況。

民眾示範如何拆下高鐵椅墊，並將其作為簡易盾牌使用。圖／翻攝自Threads＠jmacc_lilian102625

新北捷「防身法寶」 防割手套、盾甲包還有防刺傘

新北捷運為了防範可能發生的危險，也配置了三樣防身法寶，車廂內配有「穿戴式止戈手套」即使刀子怎麼割，也割不破，能提供旅客基本的防護與制止能力。

穿戴式止戈手套。圖／台視新聞

另外還有「止戈盾甲包」背包型防具，內部設有鋼板，具備前向抵禦能力，有助乘客在威脅環境中穩定撤退，這兩項法寶就擺放在消防器材旁，希望讓車上所有人都能備而不用。

止戈盾甲包。圖／台視新聞

車廂內配備可隨時變成警棍的「多層複合布料防刺傘」，不過，由於這款防刺傘具有反制功能，可變成棍棒使用，因此僅供受過訓練的站務人員使用，不對乘客開放。

多層複合布料防刺傘，僅供受過訓練的站務人員使用。圖／台視新聞

「遠程退避、中程抵禦、近程制護」 民眾自保有訣竅

新北捷運公司參考JR西日本的實務經驗，建立一套SOP，「遠程退避、中程抵禦、近程制護」，以降低第一線人員處理風險。

至於民眾自保也有訣竅，五甲派出所所長孫英哲指出，民眾遇上危險時，可以利用身上的隨身物品，例如雨傘、衣物等，作為初步應對。

專家提醒，面對突發暴力事件時，第一時間保持冷靜，爭取時間保護自己，才是保命關鍵。

遇到危險可利用隨身物品來做初步應對。圖／台視新聞

新北、高雄／綜合報導 責任編輯／蔡尚晉

