搭高鐵「座椅轉90度」面向窗外！16萬人看傻眼 官方發聲了

生活中心／朱祖儀報導

有乘客將座椅轉向90度。（圖／翻攝自Threads@89896666ww）

台灣高鐵非常快速方便，是不少人仰賴的交通工具。但近來有網友搭乘時，卻發現有其他乘客將座椅旋轉90度，朝著窗戶坐，直接變成「觀光列車」，文章曝光吸引16萬人關注。對此，高鐵回應，座椅雖可調整，但不得影響其他乘客。

一名網友在Threads分享一張圖片，看到有乘客將座椅轉向90度，朝著窗戶的方向乘坐，和平時常看到的方向完全不同，讓他當場滿頭問號。

網友紛紛表示，「超好笑，向日葵」、「第一次看到有人坐高鐵開勿擾模式，好狠」、「直接升級觀光列車」、「這是高鐵好聲音嗎？看來後面的歌聲不怎麼樣，都不按按鈕轉身。」也有人批評，「其實很沒品，後面的人到底要怎麼用桌子」、「後面要用桌子怎辦，自私的人」、「這一定馬上被轉回來啊，當自家客廳啊。」

雖然高鐵官網上指出，「所有列車均可180度旋轉，方向與家人朋友同行使用」，針對此次狀況，高鐵也說明，可旋轉座椅與同行旅客互動，但強調不得影響他人，若列車服務人員發現有類似情形，會主動勸導，旅可也可主動反映。

