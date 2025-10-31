搭6千萬美元FBI專機赴摔角場追26歲女友! FBI局長涉公器私用遭爆料

美國 FBI 局長帕特爾被爆出濫用價值約 6000 萬美元的 FBI 專機，公費飛赴賓州州立大學為 26 歲女友、歌手威金斯（Alexis Wilkins）站台。 圖：翻攝自 IG@alexiswilki

[Newtalk新聞] 據美媒報導，前國安顧問、現任聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）遭揭「公器私用」，被爆出濫用價值約 6000 萬美元的 FBI 專機，公費飛赴賓州州立大學為 26 歲女友、歌手威金斯（Alexis Wilkins）站台，事後還搭同一架公務機前往女方住處納許維爾，被批「把納稅人的錢當約會基金」。

根據 FBI 內部舉報人凱爾．塞拉芬（Kyle Seraphin）揭露的公開航班紀錄，編號為 N708JH 的 FBI 專機於當地時間 10 月 25 日下午 5 時 40 分降落在賓州州立大學的史蒂特學院機場，當晚正是威金斯在「Real American Freestyle」職業摔角活動登台演出的時間。飛機於晚間 8 時 03 分起飛，隨後降落於田納西州納許維爾。

FBI局長帕特爾(Kash Patel)遭爆濫用 FBI 專機接送女朋友。 圖: Kash Patel X

塞拉芬諷刺說 :「政府因停擺而無法支付部分 FBI 員工薪水，他卻用公費談戀愛？」並痛批：「他正光明正大地『從公眾口袋裡撈錢』，這幾乎成了這個政府的日常操作。」他補充道：「他開著一架價值六千萬美元的飛機去約會，這不噁心嗎？」

依照美國官方規定，FBI 高層若將公務機用於私人行程，只需償還相當於商務艙機票的費用，其餘龐大開銷由納稅人承擔。諷刺的是，帕特爾過去曾公開抨擊前任 FBI 局長克里斯多福‧雷（Christopher Wray）「濫用公帑乘機出遊、逃避問責」，並怒批他是「Government Gangster（政府惡棍）」，如今卻自己步上同樣後塵。

聯邦調查局（FBI）局長卡什·帕特爾（Kash Patel）過往曾抨擊前任 FBI 局長濫用公帑乘機出遊。 圖 : 翻攝自X帳號@IvankaNews_

外界認為，這起事件再度突顯川普團隊的道德雙重標準。評論指出，川普及其盟友口口聲聲要「根除政府浪費、貪腐與濫用」，但實際上卻把納稅人的錢花得更兇。據報導，批評者呼籲，一旦民主黨重新掌權，應全面審計川普執政期間所有開支紀錄。

