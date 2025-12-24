搭965「台灣好行九份金瓜石」線送177「瑞芳觀光巴士」線一段票免費

臺北汽車客運股份有限公司（下稱臺北客運）表示，為鼓勵旅客使用公共運輸，國立陽明交通大學北部區域運輸發展研究中心王晉元教授與閻姿慧教授，執行偏鄉公共運輸結合觀光服務計畫，輔導臺北客運優化新北市177瑞芳觀光巴士路線，並與該公司合作推出搭「965台灣好行九份金瓜石線」送「177線一段票」試辦方案，自明（一一五）年一月一日起試辦三個月（至三月三十一日止）。（見圖）

臺北客運指出，「瑞芳」位於新北市東北角，三面環山、一面臨海，不但擁有九份、金瓜石等國際知名景點，也是深受國內、外國旅客喜愛的旅遊勝地。依據北部區域運輸發展研究中心研究顯示，177瑞芳觀光巴士路線具備高觀光吸引力與服務潛力，經由電子票證分析，路線存在明顯的載客不均問題，部分熱門班次在水湳洞到黃金博物館區間乘車人數較多（超過二十位），顯示車內較為擁擠，旅客體驗有待改善。因此該中心建議177線導入預約系統，讓旅客可事先預留座位。

另為提升整體運能，吸引旅客跨線轉乘，擴大販售套票方式，讓旅客可一站式安排好自己的遊程，從台北出發到瑞芳，透過路線轉乘方式，可深入到瑞芳深澳鐵道自行車、水豚君岩、水湳洞陰陽海、十三層遺址、黃金瀑布遊玩，因此提出搭「965台灣好行九份金瓜石線」送「177線一段票」試辦計畫。

臺北客運董事長李博文表示，從市區出發旅客，可由捷運府中站、板橋公車站、萬華車站、捷運西門站、捷運北門站上車搭乘臺北客運965「台灣好行-九份金瓜石」線，並於「區民廣場」下車轉搭177線公車，透過兩種方式即可享有優惠：

一、北北基好玩卡購買套票

「北北基好玩卡」網頁獨家販售活動套票，旅客可於網頁（https://funpass.travel.taipei/banner/965Jiufen）購買965線去程票（捷運府中站→金瓜石黃金博物館），將贈送177線預約車票，旅客分別持965線與177線的QR code搭乘（轉乘限當日有效）。965線去程票不限搭乘班次，旅客可自行選擇搭乘；177線為預約班次，旅客於購買套票時，需選擇欲搭乘的班次，並於預約的發車時間點搭乘。

二、使用電子票證（僅限悠遊卡）搭乘

旅客使用悠遊卡先搭乘965線（六段票），於一小時內轉搭177瑞芳觀光公車，即可享有177線一段票免費搭乘，臺北客運提醒，轉乘期間無法使用其他小額交易，或搭乘其他路線公車，必須為965+177的轉乘模式。

新北市政府交通局局長鍾鳴時說，177線發車班距為每日固定十班次，採二段票收費，以水湳洞當分段點，本次提供「965+177」加值套票方式，提供旅客事先預訂服務，臺北客運將視乘客預約人數機動加開班次。旅客也可使用TPASS、電子票證、現金、敬老愛心卡搭乘，歡迎大家搭177一起趣遊瑞芳。