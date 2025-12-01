搭AI長線列車！選TISA級別零手續費 20年多賺78萬
受惠AI科技趨勢發展，全球股市連漲3年；面對科技大廠資本支出及獲利同步攀升，市場預期多頭派對仍將持續，但須有心理準備，2026年股市操作難度將提高，在指數波動加劇下，投資組合要達到攻守兼備效果，最重要關鍵就在不能只持有單一股票資產；值得一提的是，透過TISA帳戶投資，還有機會多賺一筆。
「2026年美股企業獲利將維持雙位數增長，在AI、半導體及機器人題材領軍下，未來一年相關配置仍是投資主軸。但要注意，在波動加劇且操作難度提高下，單押股市缺乏靈活應變力，一旦市場重挫，除了沒有子彈再加碼外，心理也會因承受較大壓力，而做出錯誤決策。」中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇指出。
因此未來一年，想要穩健搭上AI發展列車，科技相關多重資產基金是值得留意的選擇。特別是國家政策力推的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）已在7月上線，投資人只要開立專戶，就能享有低經理費、免手續費，布局有學者專家把關挑選的優質基金。
令投資人好奇的是，就長期投資角度來看，透過TISA布局究竟多划算？以中國信託科技趨勢多重資產基金-TISA級別為例，每年經理費為0.6%、每次進場手續費為零；但同一檔基金非TISA級別，每年經理費升高為1.7%，且每次進場手續費需扣2%，若投資人定期定額扣款20年，透過複利效果，最後累積金額就會產生極大差異。
簡單試算，假設中國信託科技趨勢多重資產基金年化報酬率8%，每月定期定額1萬元，共投入20年，TISA級別因無手續費、且經理費僅0.6%，每年光就成本比較，就與一般級別差距約3%（2%手續費及1.1%經理費），20年累積下來TISA總報酬率達129%，一般級別則是101%，兩者相差28個百分點。
再看總金額部分，TISA級別20年下來，經複利滾存累積達550萬3503元，一般級別則是471萬7101元，兩者相差約78.6萬元，等於多賺到一部車、或可補貼買房頭期款；可見善用TISA、定期定額長線布局AI科技趨勢，是更聰明有利的選擇。
由於TISA是金管會重點政策，基金皆由學者專家嚴格挑選，等於操作品質有官方掛保證，加上投信配合提供優惠，相當適合投資小白，或開始進行退休金理財規劃的上班族。另外，TISA最低投資金額1,000元起，門檻低，不論小資族、新鮮人或學生都可參與，且申購、贖回皆免手續費。
