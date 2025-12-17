搭AI ASIC熱潮 宜特：明年營收可望創新高

（中央社記者張建中新竹17日電）人工智慧（AI）市場高度成長，帶動繪圖處理器（GPU）銷售暢旺，特殊應用晶片（ASIC）也快速增長，電子產業驗證分析服務廠宜特表示，已成功打進多家投入AI ASIC的IC設計服務和晶片廠客戶，可望推動今年和明年營收逐年創新高。

市場研究暨分析機構國際數據資訊（IDC）預期，隨著雲端業者軍備競賽白熱化，AI伺服器加速器市場高度成長，GPU與ASIC同步強勁成長，2024年至2029年GPU銷售年複合成長率達56%，ASIC銷售年複合成長率達67%。

IC設計服務廠創意、世芯-KY及手機晶片廠聯發科皆搶進AI ASIC領域，連帶帶動AI晶片檢測驗證需求增長。

宜特深耕AI晶片可靠度分析（RA）多年，並搶下台灣多家投入AI ASIC的IC設計服務和晶片廠客戶，推升宜特今年累計前11月營收攀高至新台幣44.06億元，年增10.87%，並超越去年創下的史上最高年度營收43.45億元。其中，AI晶片RA業績占總營收1成以上水準。

宜特表示，除AI晶片RA業績可望持續成長，次2奈米世代的原子層沉積（ALD）材料選材與驗證服務及矽光子驗證業務，也都是推升明年營運更上層樓的主要動能。

在矽光子驗證方面，宜特指出，透過與設備廠光焱科技合作，可以取得光損定量數據，並迅速定位缺陷來源，協助客戶加速矽光子產品邁向量產。（編輯：潘羿菁）1141217