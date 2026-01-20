搭Uber爆糾紛「紙袋刮傷飾板索賠2千」！乘客PO網控訴被敲詐

Uber司機與乘客因「車內後座燈」起衝突。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市大安區忠孝東路4段昨日發生一起Uber多元計程車乘車糾紛，何姓乘客在社群平台控訴，當時與澳門籍鍾姓友人搭乘鄭姓司機駕駛的Uber多元計程車，因短暫開啟後座燈遭司機怒罵，雙方爆發口角後報警，警方到場後司機又指控乘客的購物紙袋刮傷車身，要求賠償2000元，何姓乘客痛批形同敲詐。

何姓乘客在社群平台發文指出，19日與從澳門來台的友人搭乘Uber，上車後友人為尋找物品開啟後座車燈，司機要求關閉後已立即配合並致歉，但司機仍指責「我是電車可能會沒電，你碰人東西都不用先講嗎」，指責長達數分鐘。乘客認為司機情緒不穩，要求在路邊下車，卻被告知要報警處理。

隨後警方到場後，司機改稱乘客的購物紙袋疑似刮傷車輛，要求賠償新臺幣2千元，若乘客不願賠付，將揚言提告。乘客強調並未碰觸或刮傷車輛，並已向Uber客服反映，擔心類似情況影響其他旅客權益。乘客PO文後引來網友痛批「開個燈就會沒電？他的車是靠行動電源在跑嗎」、「是接兩顆3號電池在跑嗎」、「破鈑金還怕紙袋」。

大安警方指出，19日晚間轄區敦南所接獲通報，忠孝東路四段忠孝敦化站旁有糾紛，線上警力到場後，經查為多元計程車與乘客因細故發生口角，警員告知雙方可報案或提告捍衛自身權益，但後來雙方未報案提告。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿因一時情緒失控而觸法；警方將持續加強防制暴力事件，維護社會安全秩序，若涉民事賠償爭議，建議循正當法律途徑處理。

