搭UBER起糾紛竟毆打運將還落人再打一次 美而快董座百萬交保

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝



上櫃公司美而快集團(5321)董座廖承豪，搭UBER時與運將起爭執，竟與助理聯手毆打對方，雙方鬧進警局後，廖承豪竟嚥不下這口氣，又落人堵在醫院外，等運將驗完傷後再打一次，檢警昨日傳喚廖男到案，經漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，諭知100萬元交保，並限制出境出海。

美而快集團為台灣本土的電商公司，是近年來服飾圈的超級亮點。原本名叫友銓的它，在成功收購友銓股份後，華麗轉型為電商事業，現在旗下有像PAZZO、MEIER.Q這些深受年輕人喜愛的服飾品牌。除了專注於線上服飾銷售，美而快也開始進軍實體門市，還涉足生活美學產品。

廣告 廣告

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝

提到美而快就不得不提它的靈魂人物、董事長廖承豪。台北五分埔出身的「成衣達人」，16歲就踏入成衣產業，23歲開始創業，從基層一路打拼上來，靠著多年來在商場上的摸爬滾打，累積了超豐富的成衣生產和零售經驗。2010年，他帶著滿滿的創意進軍電商市場，創立了PAZZO等多個網路原生品牌，直接掀起了台灣女裝電商的新潮流。

今年11月17日晚間，廖承豪與助理一同搭乘UBER，在抵達復興南路目的地下車時，廖承豪又有其他的事請林姓運將載他們前往另一個地點，由於林姓運將已經接了其他單無法答應，雙方為此起了爭執，廖承豪與助理悻悻然下車後竟將林姓運將揍了一頓，雙方因此鬧上警局。

廖承豪因為毆打運將，還落人再打一次，被諭知100萬元交保。呂志明攝

廖承豪疑不滿為了此事進入警局，竟然又落了一堆人，趁著林姓運將前往附近仁愛醫院驗傷離開醫院，再次出手教訓他，林男無辜被打再次向警方報案，大安分局因此報請台北地檢署由檢察官李明哲指揮偵辦，同時查出運將離開醫院又被揍，就是廖男落人打的。

昨日警方將廖承豪傳喚到案，並在晚間移送台北地檢署，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，諭知100萬元交保，並限制出境出海。廖男的家屬得知後火速拿出百萬辦理交保。

廖承豪交保離開後，1名女子憂心忡忡的前往北檢法警室，想要幫他辧理交保。呂志明攝

就在廖承豪交保離開後，1名打扮時髦、長相清秀的女子，憂心忡忡前往北檢法警室想要幫廖男辦保，當法警告知這名女子廖男已經交保離開，女子還不太相信，離開後不久又返回法警詢問廖男是何時離開，法警明確告知時間，女子還半信半疑一直頻頻用手機在連繫，直到清晨才心不干情不願的離開。

廖承豪交保離開後，1名女子憂心忡忡的前往北檢法警室，想要幫他辧理交保。呂志明攝

更多太報報導

京華城案將展開言詞辯論 柯文哲：兵分54路搜索賴清德一定更精彩

對決謝龍介 陳以信推政見：台南退休者任志工換長照時數

「英蘇聯手」挺蘇巧慧、陳亭妃、邱議瑩？藍選將：賴清德恐輸一半