搭UBER起糾紛竟毆打運將還落人再打一次 美而快董座百萬交保
上櫃公司美而快集團(5321)董座廖承豪，搭UBER時與運將起爭執，竟與助理聯手毆打對方，雙方鬧進警局後，廖承豪竟嚥不下這口氣，又落人堵在醫院外，等運將驗完傷後再打一次，檢警昨日傳喚廖男到案，經漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，諭知100萬元交保，並限制出境出海。
美而快集團為台灣本土的電商公司，是近年來服飾圈的超級亮點。原本名叫友銓的它，在成功收購友銓股份後，華麗轉型為電商事業，現在旗下有像PAZZO、MEIER.Q這些深受年輕人喜愛的服飾品牌。除了專注於線上服飾銷售，美而快也開始進軍實體門市，還涉足生活美學產品。
提到美而快就不得不提它的靈魂人物、董事長廖承豪。台北五分埔出身的「成衣達人」，16歲就踏入成衣產業，23歲開始創業，從基層一路打拼上來，靠著多年來在商場上的摸爬滾打，累積了超豐富的成衣生產和零售經驗。2010年，他帶著滿滿的創意進軍電商市場，創立了PAZZO等多個網路原生品牌，直接掀起了台灣女裝電商的新潮流。
今年11月17日晚間，廖承豪與助理一同搭乘UBER，在抵達復興南路目的地下車時，廖承豪又有其他的事請林姓運將載他們前往另一個地點，由於林姓運將已經接了其他單無法答應，雙方為此起了爭執，廖承豪與助理悻悻然下車後竟將林姓運將揍了一頓，雙方因此鬧上警局。
廖承豪疑不滿為了此事進入警局，竟然又落了一堆人，趁著林姓運將前往附近仁愛醫院驗傷離開醫院，再次出手教訓他，林男無辜被打再次向警方報案，大安分局因此報請台北地檢署由檢察官李明哲指揮偵辦，同時查出運將離開醫院又被揍，就是廖男落人打的。
昨日警方將廖承豪傳喚到案，並在晚間移送台北地檢署，經檢察官漏夜偵訊後，以涉犯《刑法》妨害秩序及傷害等罪，諭知100萬元交保，並限制出境出海。廖男的家屬得知後火速拿出百萬辦理交保。
就在廖承豪交保離開後，1名打扮時髦、長相清秀的女子，憂心忡忡前往北檢法警室想要幫廖男辦保，當法警告知這名女子廖男已經交保離開，女子還不太相信，離開後不久又返回法警詢問廖男是何時離開，法警明確告知時間，女子還半信半疑一直頻頻用手機在連繫，直到清晨才心不干情不願的離開。
更多太報報導
京華城案將展開言詞辯論 柯文哲：兵分54路搜索賴清德一定更精彩
對決謝龍介 陳以信推政見：台南退休者任志工換長照時數
「英蘇聯手」挺蘇巧慧、陳亭妃、邱議瑩？藍選將：賴清德恐輸一半
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
天道盟大咖萬華出事！慘遭斷「雙腿腳筋」2嫌犯竟冷笑細看
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達。中天新聞網 ・ 1 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 4 小時前
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 4 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 2 小時前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 14 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 15 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 2 小時前
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 16 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 23 小時前
財運不請自來！12月最會賺的3大生肖出爐 小心「被錢追著跑」
2025 年正式進入倒數，「12月財運」成為許多人最關注的關鍵字。根據《生肖運勢》解析，本月有三大生肖成為年末最大贏家，不但事業有人帶路、財源湧現，甚至連生活中的小確幸都明顯增加，被視為今年最後一波運勢高峰。你的生肖在榜上嗎？(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
淡江大橋帶進人氣！八里台北港跨區買盤悄悄湧入 麗寶集團百億佈局卡位 ｜房價狙擊手
位於新北市八里的台北港特定區，近年因整體開發、街廓新穎與重大建設陸續到位，成為北台灣少見兼具水岸景觀與產業動能的生活圈，然而交通、產業與重劃同步發展，使區域逐漸擺脫過往的邊陲印象，根據實價資料，八里與台北港特定區近十年房價價格幾乎翻倍，而台北港特定區漲幅超過七成，甚至超越八里全區。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 17 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前