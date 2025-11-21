搭Uber遭司機性騷擾！女狂被問「能不能一起休息」 他下車不死心再問：一千摸一下？

有女網友21日發文表示，自己20日晚間於高雄新興區乘坐Uber，過程中卻不斷被司機性騷擾。（圖／翻攝自Threads）

搭Uber遭司機性騷擾！有網友21日在Threads上面發文指出，自己20日搭乘Uber，卻在上車後被司機不斷詢問，「能不能跟他一起去休息」，更在下車時詢問網友「一千元能不能摸一下」，讓她氣炸怒Po網，呼籲女生在外務必要注意自身安全。

有女網友21日發文表示，自己20日晚間於高雄新興區乘坐Uber，過程中卻不斷被司機詢問，「能不能跟他一起去休息」，眼看遭到拒絕，司機卻仍不死心，在最後下車之際，繼續詢問女網友，「一千塊能不能摸一下？」，讓她當場氣炸。

事後女網友也怒Po出當天的行程與負責司機，呼籲女生喝醉酒搭乘計程車務必要多注意，在外務必保護自身安全，防人之心不可無，更強調，「酒醉千萬找朋友，正規平台也無法保護自身安全」。

貼文一出後也立刻引起網友迴響，紛紛表示自己過去搭乘Uber也有過遭不同司機性騷擾的經驗，更有網友表示，「一定要回報Uber，他一定會被停權，永久的。」。

