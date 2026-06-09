搶不到沒關係！SpaceX上市帶動亞洲供應鏈受益，路透點名多家台廠與中企

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

全球資本市場正準備迎接由馬斯克（Elon Musk）親手點燃的資金海嘯，航太龍頭SpaceX即將在本週正式掛牌上市（IPO），從納斯達克（Nasdaq）進行750億美元（約新台幣 2 兆 4,285 億元）規模的公開募股。這場規模驚人的交易案，不只歐美各大創投機構非常感興趣，在亞洲各地更是出現搶購熱潮。

​路透報導也提到，有鑑於預期這場指標性上市，將帶來巨大的財富效應，除了直接購買公司股票，許多人也將資金投入航太主題的ETF，另外有更多人則是鎖定外圍供應鏈，從那些與馬斯克星鏈（Starlink）和火箭製造高度相關的「台灣、日本與中國合作夥伴」下手，試圖在正式掛牌交易前，替自己保留這波暴利洪流的觀賞位置。

廣告 廣告

根據招股書，本次IPO最大亮點之一，在於馬斯克決定給予散戶高達30%比例的SpaceX申購配額。

特斯拉執行長馬斯克（右）帶小兒子X Æ A-Xii出席國宴。（美聯社）

嚴禁中港資金參戰 亞洲資金湧入台灣

然而，根據《路透》證實，SpaceX官方網站及招股行銷文件，無法在香港與中國內地進行訪問；《彭博》（Bloomberg）稍早也進一步確認，SpaceX的承銷銀行已下令，全面禁止中國及香港的投資人參與上市申購。在這個限制下，亞洲交易員與投資大戶紛紛轉向，將目光鎖定在亞洲各地的「星鏈供應鏈」廠商，希望藉此搭上這趟由SpaceX引發的牛市列車。而擁有全球最完整電子零組件聚落的台灣，實質上已成為全亞洲資金公認的「SpaceX潛在供應鏈目標」。

《路透》也在最新文章內，整理出多家已經被注意到，而且呈現漲勢的SpaceX供應鏈題材台廠：

PCB印刷電路板：台灣車用與高階PCB龍頭敬鵬工業（2355.TW）、華通（2313.TW）與老牌代工巨頭金寶電子（2312.TW）。

高頻微波與網通陣營：全球低軌衛星微波元件霸主昇達科技（3491.TWO）、網通巨頭啟碁科技（6285.TW），以及車用高階封裝大廠同欣電（6271.TW）。

關鍵材料：全球高階航太微電子焊材供應商昇貿科技（3305.TW），今年也因此受益出現雙位數增幅。

權值股領軍反攻 台股收盤大漲1201點 台北股市8日創史上第3大收盤跌點，9日在美股科技股反彈帶動下，展開強勁反攻，權值電子股領軍，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，漲幅2.76%，成交值新台幣1兆1519.3億元，權王台積電上漲10元，股價為2305元。中央社記者翁睿坤攝115年6月9日

分析師表示，對於亞洲散戶來說，想要直接取得SpaceX的新股配額，實務上是難如登天，「但如今，SpaceX已經成為全球主動型成長基金清單中『必須持有』的防禦性核心資產。這將讓大量外資轉向台灣與日本，大肆買進這群台廠概念股作為替代方案。」

限制重重的中國也有不少亮點

除了台灣供應鏈之外，面臨國家多重限制的中國，國內A股市場如今也蔓延著一股與SpaceX相關的「投機」熱潮。

例如在深圳掛牌、向來作為蘋果（Apple）與特斯拉（Tesla）核心供應鏈的藍思科技（300433.SZ），今年在對外高調宣布將「商業航太」列為公司次世代核心成長引擎後，股價在短短數月內瘋狂暴漲近50%，創下歷史新高。

這場多頭狂熱最早是被川習會一場商務國宴所點燃，在宴會上，藍思科技董事長周群飛被拍到坐在蘋果執行長庫克（Tim Cook）與馬斯克兩人中央，這個畫面也讓不少中國散戶大舉買進，都認為藍思科技未來有望進入馬斯克的火箭與低軌衛星供應鏈。

除了藍思科技，路透文章內還間接點名兩家中國企業，一家是專門提供星鏈地面接收終端零件的信維通信（300136.SZ），以及專門供應火箭特殊耐熱鈦合金與超導材料的西部超導（688122.SS），這兩家企業也是中國投資人追捧目標之一，讓不少人靠它賺了不少錢。

然而，對比散戶大熱，許多投資機構卻呈現相對冷靜的態度，里昂證券（CLSA）駐東京的日本首席總經策略師史密斯（Nicholas Smith）受訪時表示，「如果你是一個純粹靠動能交易的短線散戶，（SpaceX上市）絕對是一個非常性感、在茶餘飯後能跟所有人大吹特吹的好故事。但我高度懷疑，真正管理百億美元的傳統保守型機構，此時此刻，他們會願意陪散戶進場、對這套高本益比的太空故事，砸下真正鉅額的大賭注。」

更多風傳媒報導

