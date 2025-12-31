搶不到票別難過！Disney+直播金唱片 Jennie、CORTIS舞台一次看

第40屆金唱片頒獎典禮將於Disney+直播。（圖／Disney+提供）





Disney+ 今（31日）帶來重磅驚喜，宣布將於2026年1月10日16:00線上直播第40屆金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards），邀請粉絲一起參與韓國音樂年度最高榮耀的盛典。

素有「韓國葛萊美」之稱的金唱片頒獎典禮創立於1986年，是韓國歷史最悠久的韓國流行音樂頒獎典禮，由《日刊體育》與韓國唱片產業協會主辦，憑年度專輯銷量與數位音樂平台播放量評選得獎者，獎項分為「數位音源部門」與「專輯部門」兩大類，並設有新人獎、製作人獎與全球人氣獎等特別獎項，是公認最公正且具影響力的活動之一。

金唱片頒獎典禮今年首度移師台灣，將在臺北大巨蛋舉辦，活動更正值40週年，超精彩的頒獎嘉賓與演出陣容讓粉絲們直呼期待。

典禮主持群由將迎來第10次主持金唱片的歌手成始璄，二搭《女神降臨》演員文佳煐共同主持，頒獎嘉賓陣容則囊括韓劇男神宋仲基，《背著善宰跑》新生代男神邊佑錫，他與IU合作的Disney+新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題，以及聲演《Kpop 獵魔女團》的安孝燮，更有華語天后蔡依林、及國民男友許光漢。

舞台表演陣容更是一大看點，包含將角逐本次專輯本賞、數位音源本賞的 BLACKPINK成員JENNIE，她將首次以個人身分登上台北舞台；超夯新人男團CORTIS於亞洲明星盛典（AAA）掀起風暴後再度登場，充滿少年感的表演以及洗腦神曲《GO!》席捲全球；還有Stray Kids、ALLDAY PROJECT 等共 18 組超人氣 K-pop 表演，超豪華的演出卡司都能在Disney+即時觀看。

第 40 屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards活動資訊

時間：2026 年1 月10 日（六）台灣時間16:00（紅毯）、17：30（典禮）

地點：臺北大巨蛋

直播平台：Disney+全台獨家線上

嘉賓陣容：文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）

演出陣容（按字母排列）共18組​​​​​​​：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ



