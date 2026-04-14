搶不到移工是因制度剝削！時力籲：改移工待遇才能接軌國際

時代力量昨（13）日發文呼籲政府應廢除高額仲介費、推動政府直聘、讓移工有自由轉換雇主的權利，讓台灣的移工待遇接軌國際。 圖：時代力量/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對近日受高度關注的引進印度移工議題，時代力量昨（13）日發文指出，台灣要引進外籍移工的關鍵為「市場缺工」，而「搶不到移工」的真正原因，則是制度對移工的剝削。時代力量也質疑，台灣有沒有準備好，用一套更好的制度，去對待下一批來到這裡工作的人？並呼籲政府應廢除高額仲介費、推動政府直聘、讓移工有自由轉換雇主的權利，讓台灣的移工待遇接軌國際。

時代力量指出，在討論「台灣是否應該開放印度移工？」之前，應先釐清政府為什麼要引進印度移工？時代力量表示，最主要的原因就是「資方缺工」，而既有的泰國、越南、印尼、菲律賓四個來源國，在全球搶人的壓力下，台灣的吸引力越來越弱。

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時代力量提到，工業總會每年的政策白皮書，都在催促政府拓展新來源國，但在中國壓力下，願意與台灣合作的選項本就不多，印度剛好是近年積極經營東亞關係的國家，兩邊才接上線。也正是在這樣的背景下，才有了台灣與印度的移工引入計劃；同時這也是為什麼「台印勞工MOU」在 2024 年簽署時，立法院不分黨派的立委，都支持引進印度移工，甚至還有多位在野黨委員也要求政府加速、加碼開放。

時代力量強調，台灣「搶不到」跨國移工的真正原因，是「制度對移工的剝削」。時代力量指出，台灣現在付給移工的薪資，平均不到三萬元，但移工在出發之前，就要先付出 5 到 8 千美元的仲介費，換算下來，他們來台灣頭幾年幾乎都在還債。而同樣在搶工的韓國，有政府對政府的直接聘僱制度，仲介費只有台灣的十分之一；日本更是由雇主負擔仲介費。

台灣現況下高額的債務壓力，再加上禁止自由轉換雇主的制度，迫使許多移工不得不轉入地下，造成失聯移工難以減少；這套制度已被美國認定為強迫勞動，面對被國際制裁的威脅。時代力量表示，這就是為什麼兩年前立法院審查「台印勞工MOU」時，民間團體反覆呼籲，要利用引進印度移工的機會落實政府直聘，而不是讓新的移工再走一次舊制度的路。

時代力量直言，面對新的族群、新的文化，有人焦慮，有人擔心，這很正常。這樣的焦慮，也曾發生在 1990 年代台灣開放東南亞移工時。「但數據告訴我們，在台移工的犯罪率，只有台灣人的一半，大部分的移工，都非常珍惜來台灣工作的機會。」

時代力量指出，台灣的少子化還在加劇，產業缺工不會消失，未來移工一定還是台灣社會不可或缺的一部分。「台灣必須面對「缺工」的現實，不等於我們要接受現行的移工制度。」同時他們也呼籲，政府目前最應該做的事情，是廢除高額仲介費、推動政府直聘、讓移工有自由轉換雇主的權利，讓台灣的移工待遇接軌國際。

時代力量指出，「到最後我們要問的是：台灣有沒有準備好，用一套更好的制度，去對待下一批來到這裡工作的人？」如果答案是沒有，那不管來的移工是哪個國家，台灣都很難扭轉現在的困境；如果答案是有，那印度不會是問題的開始，而是台灣調整移工制度的起點。

時代力量也直言，至於能不能做到，就要看勞動部接下來拿出什麼具體方案。「最起碼的，不能遇到反對意見，就把留言鎖起來。」

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