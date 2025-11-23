搶不到！蔡依林演唱會門票開賣 粉絲哀號：轉什麼圈圈
天后蔡依林將在12月30日、31日、明年1月1日，連開3場演唱會，陪粉絲度過跨年週，門票今（23）日中午12時開搶，但粉絲哀號搶不到，連售票頁面都進不去，甚至被系統登出，只能看著電腦螢幕乾瞪眼，氣得直呼「轉什麼圈圈啊！」
蔡依林於11月18日宣布將開啟「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會」，並以「大型樂園」作為主題，引領歌迷踏上一段交織慾望、愉悅與放縱的極致聲響旅程。其中更以台北作為起點，首度在大巨蛋連唱3天，陪大家迎接2026年的到來。消息一出，讓歌迷驚喜又期待。
演唱會票價區間
$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
演唱會售票資訊
2025年11月22日
10:00：國泰世華CUBE信用卡優先購票
12:00：國泰世華小樹點雙人套票購票 /台灣大哥大購票專區
14:00：JOLIN官網會員限量優先購票
2025年11月23日
全面開賣。
