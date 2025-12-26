搶不到HBM就翻臉！Google採購主管驚爆被開除 科技巨頭急在亞州「獵人頭」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

AI熱潮把記憶體供應鏈逼到極限，尤其高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR）現在幾乎「一片難求」。外媒指出，在AI訓練與推論需求暴衝下，科技大廠直接開打「搶貨大戰」。甚至傳出Google因未能及早簽下長期供貨合約，導致HBM供應吃緊，一名高階採購主管因此被迫下台，供應鏈壓力正式燒到人事層面。

（圖／Unsplash）

據外媒Wccftech報導，隨著HBM成為資料中心與AI加速器的關鍵零組件，記憶體已成了左右競爭力的戰略資源。為了確保產能在手，科技巨頭紛紛把採購重心拉到亞洲，直接派人前往南韓，與三星電子、SK海力士、美光科技等記憶體大廠面對面談判，希望用簽下長約先把產能鎖住，避免在AI戰局中被「斷糧」。

供應鏈緊繃的氣氛，也讓談判現場火藥味十足。韓媒《首爾經濟日報》也報導，一家半導體業者因坦言「難以配合條件供貨」，讓Microsoft高層當場不滿離席，顯示在HBM短缺下，話語權已明顯倒向記憶體廠。

除了搶貨，科技巨頭也積極在亞洲「獵人頭」，招募有採購專業的人才。Google近期便在亞洲招募記憶體商品經理，專門負責資料中心記憶體採購與策略布局。業界解讀，在HBM長期供不應求的情況下，誰能管好供應鏈、提早卡位，已經和寫程式、做模型一樣重要。

