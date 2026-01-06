搶了川普的獎還想當總統? 馬查多被排除接掌委內瑞拉 華郵曝「這內幕」…..

獲得諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多。 圖：翻攝自馬查多的Ｘ

[Newtalk新聞] 美國軍事打擊委內瑞拉並強行控制該國總統馬杜洛之後，美國總統川普宣稱「接管委內瑞拉」。誰將領導這個陷入動盪的拉美國家？至少反對派核心人物瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）沒什麼機會了。

美國《華盛頓郵報》當地時間 5 日援引 2 名接近白宮的人士披露，儘管馬查多最近一直在努力討好川普，但川普卻對支持她缺乏興趣。原因在於，馬查多去年接受了諾貝爾和平獎，而這個獎項是川普一直以來都公開渴望獲得的。

其中一名人士透露，儘管馬查多最終表示，她將把這個獎項獻給川普，但她接受這個獎項本身就是「不可饒恕的罪過」（ultimate sin）。「如果她當時拒絕了，說 :『我不能接受，因為這是唐納德·川普給的（獎項）』，那麼她今天就會成為委內瑞拉總統。」該人士補充道。

有挪威智庫的專家認為，川普主動退出 WHO 、巴黎氣候協定等國際組織的行為，以及試圖接收格陵蘭島的意圖，都讓他與諾貝爾和平獎間的距離越來越遠。 圖：翻攝自 Ｘ

當地時間 3 日，川普在海湖莊園就美軍對委內瑞拉動武、將馬杜洛控制並移送出境舉行記者會。他在記者會上稱，在另行通知之前，美國將「接管」委內瑞拉，至於何時交還給委內瑞拉人，將由美國決定。

「我們不會像其他人那樣，抓了馬杜洛就一走了之，說一句『讓他去死吧』。」川普聲稱 :「我們會把他管理好、專業地管理。我們會讓世界上最優秀的石油公司進入，投資數十億美元。」

作為委內瑞拉反對派核心人物，馬查多在馬杜洛被美國擄走後，立即發文稱準備好掌權。然而，川普似乎已經否定了她掌權的可能性。

馬查多不僅將獎項獻給「受苦受難的委內瑞拉人民」，還稱將其獻給美國總統川普，但川普不領情。 圖:翻攝自資料庫

川普聲稱，委內瑞拉沒有人可以接手，馬查多在該國沒有威望，反而指出委內瑞拉副總統羅德里格斯已宣誓就職總統，美國國務卿盧比歐也已與羅德里格斯通過話。

《華盛頓郵報》當地時間 4 日還報導稱，美國國務卿盧比歐即將出任「委內瑞拉總督」一職。

據知情官員透露，盧比歐是突襲委內瑞拉行動的核心策劃者，川普正寄望于盧比歐協助「管理」委內瑞拉，負責分配其石油資產，並推動「組建新政府」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。 圖：翻攝盧比歐官網 （資料照）

當地時間 4 日，美國總統川普在一則當日刊發的電話採訪中，還對委內瑞拉代總統羅德里格斯發出威脅稱，如果代行總統職權的委內瑞拉副總統羅德里格斯「不正確行事」，她可能將付出比委內瑞拉總統馬杜洛「更沉重的代價」。

同日，委內瑞拉外長希爾發佈代總統羅德里格斯致世界及美國的信。信中稱，委內瑞拉政府邀請美國政府共同制定以共同發展為導向的合作議程，在國際法框架內加強持久的共同體共處。

在信中，委內瑞拉方面向美國總統川普表示，委內瑞拉人民和地區值得享有和平與對話，而非戰爭。國際觀察家認為，這是羅德里格斯向川普屈服的表現。

